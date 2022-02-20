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搞笑聊人生遺憾 張震悔沒多買台積電股票

記者陳建嘉／綜合報導
張震曾與李安、侯孝賢、楊德昌、吳宇森、王家衛以及田壯壯合作，被譽為「華人名導最愛演員」。（記者沈昱嘉／攝影）
張震曾與李安、侯孝賢、楊德昌、吳宇森、王家衛以及田壯壯合作，被譽為「華人名導最愛演員」。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣男星張震近期帶來表演工作坊舞台劇「江／雲・之／間」，故事以「暗戀桃花源」為發想，講述一對戀人在1948年於上海相識相戀，但因戰亂而分開，直到老年才在台北相遇的故事，全劇核心緊扣「遺憾」兩字，張震自己已經活到45歲，一定也有過許多遺憾，甚至搞笑說「沒多買幾張台積電也很遺憾啊」。

張震飾演個性溫和、深情的江濱柳，接替前一版的金士傑，他笑稱很怕演不好，幸好金老師有在他們排演前過來指導，「不過每個人都可以演出自己的風格，很感謝賴聲川導演、配唱胡德夫老師的幫忙，讓我更能進入情緒」，江濱柳在年邁臥床之際，只想再見初戀雲之凡一面，至於張震自己是否也有放不下的事，他則說人生還很長，沒想這麼多，但自己很為那段戲感慨，「我們想做什麼就去做，盡量不要讓自己留下遺憾」。

「江／雲・之／間」早在去年就開始公演，張震的妻子莊雯如也沒錯過首演，當時看到淚流滿面，「我老婆最感動的不是結尾，有段戲是雲之凡家人想吃菠蘿麵包，卻又買不起，就只能在旁邊聞味道，她就覺得好可憐」，張震認為這部劇之所以感人，是因為忠實呈現早期的上海、台灣，充滿大時代的無奈感，「每個人都是苦過來的，他們都很努力過生活」。

舞台劇 台積電 導演

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