魚丁糸重返小巨蛋 青峰忍淚唱到「鼻內高潮」

青峰在演唱「小情歌」時不忍了，掩面痛哭。（圖：環球音樂提供）

台灣樂團魚丁糸時隔五年多合體回歸台北小巨蛋舉辦「池堂影夜」巡演，將池塘、森林搬進現場，不僅舞台變身大池塘，連一樓觀眾席都變成布滿荷花的沼澤步道 ，犧牲高價位售票區打造裝置藝術，主唱青峰打趣：「其實是怕票賣不完啦！」

六人化身海洋生物開唱，青峰在阿龔鋼琴伴奏獻唱「Must Keep Singing」，兩人從天而降與其他團員會合，象徵不管發生什麼就是要唱下去的心情。

走過合約風波，阿福感性表示：「距離上次小巨蛋已經是2016年，這五年滿多百感交集的，生命有滿多的意外，但是我們終於在你們所有人見證下終於用魚丁糸的名字回來了。」

在唱完「星月花火」後，貝斯手馨儀突然哽咽哭了，青峰也自招「我也沒那麼思念我爸，因為他在天上應該很樂活，但每次彩排必哽咽，一直在想分神的地方」，導致唱「小時候」唱錯兩段，他自爆：「我剛去後面挖鼻孔，一直濕潤，忍淚忍到『鼻內高潮』。」

而在唱到「在世界的盡頭大聲地說我恨你」時，魚丁糸突然集體大喊「還錢、還錢、還錢」，號召粉絲在腦中想最討厭的人，嗆聲宣洩心中不滿。演唱會邀來外國團隊讓視覺、燈光、現場合為一體，獨特傾斜LED池塘舞台，讓團員們幾乎整場都在斜坡上表演，演唱會總製作成本斥資口台幣7000萬（約251萬美元）打造。