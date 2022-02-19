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張震聊人生遺憾 靠這招變「名導收割機」

記者陳建嘉／專訪
張震笑稱人生的遺憾很多，說都說不完，還搞笑說「像是沒多買幾張台積電」。記者沈昱嘉／攝影
張震笑稱人生的遺憾很多，說都說不完，還搞笑說「像是沒多買幾張台積電」。記者沈昱嘉／攝影

張震近期帶來表演工作坊舞台劇「江／雲・之／間」，故事以「暗戀桃花源」為發想，講述一對戀人在1948年於上海相識相戀，但因戰亂而分開，直到老年才在台北相遇的故事，全劇核心緊扣「遺憾」兩字，張震自己已經活到45歲，一定也有過許多遺憾，甚至搞笑說「沒多買幾張台積電也很遺憾啊」。

張震飾演個性溫和、深情的江濱柳，接替前一版的金士傑，他笑稱很怕演不好，幸好金老師有在他們排演前過來指導，「不過每個人都可以演出自己的風格，很感謝賴聲川導演、配唱胡德夫老師的幫忙，讓我更能進入情緒」，江濱柳在年邁臥床之際，只想再見初戀雲之凡一面，至於張震自己是否也有放不下的事，他則說人生還很長，沒想這麼多，但自己很為那段戲感慨，「我們想做什麼就去做，盡量不要讓自己留下遺憾」。

影片來源：噓！星聞

「江／雲・之／間」早在去年就開始公演，張震的妻子莊雯如也沒錯過首演，當時看到淚流滿面，「我老婆最感動的不是結尾，有段戲是雲之凡家人想吃菠蘿麵包，卻又買不起，就只能在旁邊聞味道，她就覺得好可憐」，張震認為這部劇之所以感人，是因為忠實呈現早期的上海、台灣，充滿大時代的無奈感，「每個人都是苦過來的，他們都很努力過生活」。

張震去年摘下金馬影帝，他過往有無數經典作品，更曾與李安、楊德昌、侯孝賢、王家衛、吳宇森以及田壯壯等導演合作，外界稱他為「華人名導最愛演員」，他對此笑答「謝謝大家喜歡，像我現在也是等了很久，才好不容易收集到賴聲川老師合作舞台劇啊」。

張震也說現在年紀較大，其實回過頭去看以前一些作品，當然也會覺得青澀，很多都覺得可以做得更好，自己從影超過30年，好不容易才拿下金馬影帝，去年雖曾開玩笑說「可以息影了」，但他其實還想挑戰更多層次的表演，所以過去這一年才會前往好萊塢拍特效大片「沙丘」，也拍Netflix韓劇「蘇利南」，並希望未來能有更多嘗試。「江／雲・之／間」於本月25日起，一連3天在臺北國家戲劇院公演。

張震笑稱人生的遺憾很多，說都說不完，還搞笑說「像是沒多買幾張台積電」。記者沈昱嘉...
張震笑稱人生的遺憾很多，說都說不完，還搞笑說「像是沒多買幾張台積電」。記者沈昱嘉／攝影
張震新劇「江／雲・之／間」接替金士傑，演繹癡情真心的江濱柳。記者沈昱嘉／攝影
張震新劇「江／雲・之／間」接替金士傑，演繹癡情真心的江濱柳。記者沈昱嘉／攝影
張震提到老婆也為「江／雲・之／間」感動落淚。記者沈昱嘉／攝影
張震提到老婆也為「江／雲・之／間」感動落淚。記者沈昱嘉／攝影
張震提到老婆也為「江／雲・之／間」感動落淚。記者沈昱嘉／攝影
張震提到老婆也為「江／雲・之／間」感動落淚。記者沈昱嘉／攝影
張震在「江／雲・之／間」詮釋一段從1948年纏綿至今的悲情愛戀，場景橫跨上海、台...
張震在「江／雲・之／間」詮釋一段從1948年纏綿至今的悲情愛戀，場景橫跨上海、台北。記者沈昱嘉／攝影
張震曾與李安、侯孝賢、楊德昌、吳宇森、王家衛以及田壯壯合作，被譽為「華人名導最愛...
張震曾與李安、侯孝賢、楊德昌、吳宇森、王家衛以及田壯壯合作，被譽為「華人名導最愛演員」。記者沈昱嘉／攝影
張震曾與李安、侯孝賢、楊德昌、吳宇森、王家衛以及田壯壯合作，被譽為「華人名導最愛...
張震曾與李安、侯孝賢、楊德昌、吳宇森、王家衛以及田壯壯合作，被譽為「華人名導最愛演員」。記者沈昱嘉／攝影

舞台劇 導演 台積電

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