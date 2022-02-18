我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

見巴戈最後一面被擋？女兒視訊和父親告別

娛樂新聞組╱綜合報導
巴戈(中)生前很感謝兩個女人，分別是方芳芳(左)和謝玲玲。(圖：巴戈二嫂提供)
巴戈(中)生前很感謝兩個女人，分別是方芳芳(左)和謝玲玲。(圖：巴戈二嫂提供)

資深藝人巴戈胰臟癌病逝於台北長庚，一生活得精采，臨終前妻兒兄弟姊妹都見到了，唯一遺憾是女兒被擋在病房門外，只能靠視訊跟父親臨終告別。

長庚表示，疫情期間患者家屬到院探病、陪病，均依指揮中心相關規定辦理。巴戈二嫂嘆，「我們知道醫院在疫情期間有難處，但想想有些不近人情。」她表示，當天有不同親友輪流進出病房，醫院其實沒阻攔，只是最後一刻，女兒和女婿被警衛擋在門外，「也許是警衛只是照規定限制人數，中間發生了誤會，我們也能體諒。」

巴戈人生走到最後，很感謝兩個女人，分別是方芳芳和謝玲玲，方芳芳去年就知他病情，返回上海後每日為巴戈抄經，她說，當年兩人合作「就在今夜」、「女丑劇場」，還演過「郵差總是按錯鈴」，「我們一起拿下一座金鐘獎，他是個很好的前輩，每次錄影結束，都會告訴我剛才那裡該補，那裡該收。

巴戈靈堂18日起開放親友弔唁。(圖：台灣優質生命協會提供)
巴戈靈堂18日起開放親友弔唁。(圖：台灣優質生命協會提供)

謝玲玲則是他童星時的莫逆之交，這幾年他做公益時都會出手幫忙。而老搭檔崔麗心人在加拿大，透過夫婿李振稼代為回應，「聽到消息真的震驚與不捨」。

巴家有四個兄弟、兩個姊妹，他排行老五，自己膝下則有兩兒兩女，今年農曆過年一家團圓圍爐，照片中他削瘦、白髮，雖憔悴，但臉上洋溢笑容，成了最後最幸福的畫面。

他離世後，靈堂18日於麗緻生命會館民權館開放，告別式將於25日於第一殯儀館景行廳舉行。遺照選了他西裝筆挺，臉上掛著溫暖笑容的模樣，一如大家對他的印象，是家族成員投票選出來的。

巴戈(後排右二)今年春節與家人大合照。(圖：巴戈二嫂提供)
巴戈(後排右二)今年春節與家人大合照。(圖：巴戈二嫂提供)

疫情 投票 劇場

上一則

看淡生死不做健檢 陳淑芳：要死得漂亮

下一則

新劇拖欠工資？ 靳東氣炸親上火線：造謠無成本

延伸閱讀

巴戈胰臟癌病逝 雙星報喜天上重聚

巴戈胰臟癌病逝 雙星報喜天上重聚
巴戈癌逝 陳美鳳慟：小年夜剛到他家聚餐

巴戈癌逝 陳美鳳慟：小年夜剛到他家聚餐
巴戈曾任金鐘評審 批「綜藝玩很大」槓上吳宗憲

巴戈曾任金鐘評審 批「綜藝玩很大」槓上吳宗憲
方芳芳：巴戈說人生雖短但很幸福

方芳芳：巴戈說人生雖短但很幸福

熱門新聞

Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

2022-02-14 02:28
李靚蕾（左）與王力宏夫妻緣分已盡。（報系資料照片）

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

2022-02-11 00:01
黃曉明、Angelababy官宣離婚已有2周。取材自微博

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

2022-02-12 17:19
林青霞。(取材自微博)

林青霞瘋傳婚變「贍養費80億」 1句話洩婚姻狀態

2022-02-10 22:59
楊冪再度披上白紗。（取材自微博）

楊冪離婚4年再披白紗 辣秀傲人上圍、纖腰

2022-02-09 02:24
歐陽靖(右)在台獨自帶兒子長大。圖／摘自臉書

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

2022-02-15 15:31

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金