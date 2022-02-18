見巴戈最後一面被擋？女兒視訊和父親告別

巴戈(中)生前很感謝兩個女人，分別是方芳芳(左)和謝玲玲。(圖：巴戈二嫂提供)

資深藝人巴戈胰臟癌病逝於台北長庚，一生活得精采，臨終前妻兒兄弟姊妹都見到了，唯一遺憾是女兒被擋在病房門外，只能靠視訊跟父親臨終告別。

長庚表示，疫情 期間患者家屬到院探病、陪病，均依指揮中心相關規定辦理。巴戈二嫂嘆，「我們知道醫院在疫情期間有難處，但想想有些不近人情。」她表示，當天有不同親友輪流進出病房，醫院其實沒阻攔，只是最後一刻，女兒和女婿被警衛擋在門外，「也許是警衛只是照規定限制人數，中間發生了誤會，我們也能體諒。」

巴戈人生走到最後，很感謝兩個女人，分別是方芳芳和謝玲玲，方芳芳去年就知他病情，返回上海後每日為巴戈抄經，她說，當年兩人合作「就在今夜」、「女丑劇場 」，還演過「郵差總是按錯鈴」，「我們一起拿下一座金鐘獎，他是個很好的前輩，每次錄影結束，都會告訴我剛才那裡該補，那裡該收。

巴戈靈堂18日起開放親友弔唁。(圖：台灣優質生命協會提供)

謝玲玲則是他童星時的莫逆之交，這幾年他做公益時都會出手幫忙。而老搭檔崔麗心人在加拿大，透過夫婿李振稼代為回應，「聽到消息真的震驚與不捨」。

巴家有四個兄弟、兩個姊妹，他排行老五，自己膝下則有兩兒兩女，今年農曆過年一家團圓圍爐，照片中他削瘦、白髮，雖憔悴，但臉上洋溢笑容，成了最後最幸福的畫面。

他離世後，靈堂18日於麗緻生命會館民權館開放，告別式將於25日於第一殯儀館景行廳舉行。遺照選了他西裝筆挺，臉上掛著溫暖笑容的模樣，一如大家對他的印象，是家族成員投票 選出來的。