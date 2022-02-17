朱孝天自爆沒朋友 坦言和F4不曾深交

朱孝天坦言自己沒朋友。（取材自微博）

男星朱孝天、言承旭、吳建豪和周渝民在2001年演出電視劇「流星花園」暴紅，成為當紅F4，直到2009年宣布解散。朱孝天近日罕見坦言自己沒朋友，年輕時和F4也沒深交，感嘆曾辜負過別人。

朱孝天也坦言，當年F4根本不認識彼此，只是被「硬湊隊、同進退」，所以一直以來壓力都非常大；事實上前F4成員吳建豪日前也在節目感嘆：「如果當時真的讓我們都是有安全感的，然後彼此信任的話，我覺得現在可能會不一樣」，坦言F4這個團體相處到後來，每個人心裡都有嫉妒、不平衡等負面情緒，就連最後決定解散、各走各的路，其實內心是鬆了一口氣的，也覺得「應該的」、「差不多了」。

朱孝天近日接受雜誌採訪，被問及25歲時「關係最鐵的3個朋友」，沒想到朱孝天並不是說出當時正在身邊的其他3個F4成員，反而淡然地說了一句「沒有」，朱孝天解釋，現在43歲了，從小不斷搬家的他至少搬了有40次，每次交到朋友後又離開，導致和朋友們的關係都很淡，久而久之因為環境而斷了聯絡，如今說朋友「老婆算一個吧，沒了。」

被問道：「你覺得人需要友情嗎？」朱孝天表示：「我覺得需要，但是你不能把這件事情當成是一個很重要的東西。」 另外，他也強調當年F4的成功只是一種運氣，拿掉這些幸運之後那是什麼呢？他表示自己正在尋找，如今好開心知道自己是誰，同時想做什麼就做什麼，不受任何限制。