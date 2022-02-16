霍建華客串 要林心如給「最輕鬆角色」誰知被打巴掌

林心如身形窈窕，透露只有48公斤。(記者王聰賢／攝影)

眾所矚目的影集「華燈初上」第三季確定於3月18日在Netflix上片，製作人兼女主角林心如 16日出席活動時解釋延遲上片的原因，是國際平台為了非英語系國家重新配音上字幕而延遲，非外傳重拍結局。林心如也透露第四季及電影 版確實曾提出來討論，但「必須想出來更好的東西」才會進行。

林心如16日穿著白色露背小洋裝為美容食品水光錠擔任代言人，她靠著運動和保養目前體重已回到孕前的48公斤，整個人看起來緊實又健美。林心如透露最近正忙於今年7月要開拍製作的新戲「有生之年 」，新戲會偏男性題材，以生死議題為主，仍是編劇杜政哲的作品，這一兩個月將進行選角，至於會不會有「華燈」班底演出?林如未將話說死與，「目前不會，但角色很多會再與導演 許肇任討論。」

林心如露出美背。(記者王聰賢／攝影)

林心如在第二季中很甩老公霍建華巴掌，她透露開拍前老公並不知情，她原本也手軟，問導演「這場戲沒必要打巴掌吧？」結果導演給了肯定的答案，還問了現場工作人員，大家都叫好她只好照打，但也表示下手時有些技巧，用指腹打並不會太痛，但那場巴掌戲拍了三、四次。下戲之後她都會特別等霍建華收工然後請他去吃飯。林心如也說，這已非第一次打霍建華巴掌，兩人之前合作「傾世皇妃」時霍建華就曾被她打過。

當初霍建華知道她籌備「華燈」過程和前置作業，就問他要不要幫忙演一個角色，霍建華當下就說好，他說目的只是單純幫她客串，希望「演最輕鬆的角色」， 當下她就決定讓他演出馬天華，結果編劇原想繼續寫下去，立馬被林心如阻止：「再寫下去他就不演了啦，到此為止。」她也笑說老公其實至今仍不知道兇手是誰？因為他只專注自己的角色，後面劇本他沒看。

林心如表示，「華燈」電影版和第四季是否開拍，主創人員都有坐下來討論，大家共識是要有好的東西才會動，如果開拍應該會電影、電視劇同步進行，而電影應該會走完全不同的故事線。