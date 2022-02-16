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常楓人生謝幕 張小燕、楊貴媚、蔡明亮…送別

記者陳慧貞／綜合報導
常楓告別式，張小燕送別。（記者王聰賢／攝影）
常楓告別式，張小燕送別。（記者王聰賢／攝影）

台灣雙金影帝常楓6日於睡夢中辭世，享嵩壽100歲（實歲98歲），告別式16日早於第二殯儀館舉行，常楓演藝生涯超過70年，一生獲獎無數，合作過的導演、演員眾多，張小燕、楊貴媚、導演蔡明亮、屈中恆、張復建、陶傳正等親友到場送別，常楓人生精采謝幕。

張小燕在華視人員陪同下到追思會場，頂著藍色短髮、黑口罩、墨鏡，在鞠躬過後，低調不受訪快步離開；資深演員張復建曾與常楓合作過古裝、時裝劇，過往拍戲點滴，歷歷在目，「常爸福壽雙全、功德圓滿了，但還是不捨，台上台下，他永遠是我們的常爸爸」。

常楓為人親切、風趣、幽默，女兒常青之前就曾表示，因爸爸喜歡自然、生活化，不喜歡規規矩矩的照片，因此挑選最生活化的遺照，告別式佈置溫馨，進行公祭前，常楓兒女與義子、演藝總工會理事長康凱更到場外向媒體深深鞠躬合十，一如往常「常爸」給人的溫暖感。

常楓的兒子常中漢自美趕回台送父親最後一程，在進行家祭時，他致詞：「爸爸4月就100歲，他為人一向低調 ，不重視自己生日，選在百歲前2個月避壽去了，很有他的風格。」

常楓與妻張遙結婚超過60載，夫妻鶼鰈情深，去年張遙過世，常楓因無法親自送別，難過說「對不起，我不能去看你，但我很快去陪你了」常楓兒子說：「果不其然，爸爸七個月後在睡夢中走了，爸爸和媽媽團圓了。爸爸走得很瀟灑，是我看過最無憂無慮的人，對於自己病老死亡都能坦然以對，演戲是他一生的樂趣，他一生自在，平常又非常，我們兄妹雖然不捨，但都以他為榮，常爸謝幕了」。

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