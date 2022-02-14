我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

周興哲情人節寵粉 送出600份「早餐」

記者黃保慧／綜合報導
李沐(左)、周興哲(右)謝票情人節活動，發送600份早餐。（記者李政龍／攝影）
李沐(左)、周興哲(右)謝票情人節活動，發送600份早餐。（記者李政龍／攝影）

台灣藝人周興哲、李沐主演電影 「我吃了那男孩一整年的早餐」疫情期間賣破台幣4000萬（約143.4萬美元），慶穩坐賀歲檔票房冠軍 ，日前舉辦謝票情人節活動。對於情人節，李沐表示最近都在拍片，想把握時間睡覺，而周興哲大方說一定會向女友趙岱新送禮，至於是什麼？他笑稱：「還沒想到要送什麼。」

周興哲、李沐親手送600份早餐給粉絲，有人早上8點就在排隊，甚至42刷「我吃了那男孩一整年的早餐」，讓他們相當感動。而宣傳期間周興哲勤跑映後，曾1天跑13場，目前一共跑了百場，他樂在其中，還場場獻唱主題曲，透露已有電影、戲劇找上門，被問到是否會繼續往演員路發展，他表示還是會以音樂為主。

周興哲和李沐看到眾多粉絲如此熱情，都覺得相當開心，周興哲表示第一次演電影能有好成績，很感謝影迷的支持，如果票房達到目標，一定加碼更多福利給大家，不但想要親手製作飯糰送給影迷們，若是票房順利破億，還要舉辦電影音樂會，很高興能夠和大家提前過甜蜜情人節。

李沐也點頭表示，看到這麼多人風雨無阻的力挺，對票房更加有信心，看來最近要趕緊練練歌喉跟吉他了，同時也非常感動這麼多人一路以來對「早餐」的支持和鼓勵。

電影 疫情 福利

上一則

「魔鬼剋星」名導伊凡瑞曼睡夢中去世 享壽75歲

下一則

來不及對許瑋倫說再見 鄭元暢曾淚崩

延伸閱讀

情人節防「羅曼史詐騙」 全美年坑10億

情人節防「羅曼史詐騙」 全美年坑10億
紐約冬季風暴過後 情人節迎低溫強風

紐約冬季風暴過後 情人節迎低溫強風
柬埔寨防疫兼道德糾察 情人節禁學生校園群聚

柬埔寨防疫兼道德糾察 情人節禁學生校園群聚
戀情升溫 靠超實用3大類App助攻 情人節每天都過

戀情升溫 靠超實用3大類App助攻 情人節每天都過

熱門新聞

李靚蕾（左）與王力宏夫妻緣分已盡。（報系資料照片）

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

2022-02-11 00:01
林青霞。(取材自微博)

林青霞瘋傳婚變「贍養費80億」 1句話洩婚姻狀態

2022-02-10 22:59
楊冪再度披上白紗。（取材自微博）

楊冪離婚4年再披白紗 辣秀傲人上圍、纖腰

2022-02-09 02:24
黃曉明、Angelababy官宣離婚已有2周。取材自微博

黃曉明離婚2周被爆熱戀「甄嬛」女星 真相揭露了

2022-02-12 17:19
湯唯(左)與老公金泰勇。(本報資料照片，華映提供）

湯唯爆離婚導演老公 結婚8年「半年前1舉動」引起揣測

2022-02-09 20:35
劉敬得知獲選「美生中國人」後表示，「這是我連做夢都不敢夢到的。」圖／TVBS提供

「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪

2022-02-08 15:16

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊