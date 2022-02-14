周興哲情人節寵粉 送出600份「早餐」

李沐(左)、周興哲(右)謝票情人節活動，發送600份早餐。（記者李政龍／攝影）

台灣藝人周興哲、李沐主演電影 「我吃了那男孩一整年的早餐」疫情 期間賣破台幣4000萬（約143.4萬美元），慶穩坐賀歲檔票房冠軍 ，日前舉辦謝票情人節活動。對於情人節，李沐表示最近都在拍片，想把握時間睡覺，而周興哲大方說一定會向女友趙岱新送禮，至於是什麼？他笑稱：「還沒想到要送什麼。」

周興哲、李沐親手送600份早餐給粉絲，有人早上8點就在排隊，甚至42刷「我吃了那男孩一整年的早餐」，讓他們相當感動。而宣傳期間周興哲勤跑映後，曾1天跑13場，目前一共跑了百場，他樂在其中，還場場獻唱主題曲，透露已有電影、戲劇找上門，被問到是否會繼續往演員路發展，他表示還是會以音樂為主。

周興哲和李沐看到眾多粉絲如此熱情，都覺得相當開心，周興哲表示第一次演電影能有好成績，很感謝影迷的支持，如果票房達到目標，一定加碼更多福利 給大家，不但想要親手製作飯糰送給影迷們，若是票房順利破億，還要舉辦電影音樂會，很高興能夠和大家提前過甜蜜情人節。

李沐也點頭表示，看到這麼多人風雨無阻的力挺，對票房更加有信心，看來最近要趕緊練練歌喉跟吉他了，同時也非常感動這麼多人一路以來對「早餐」的支持和鼓勵。