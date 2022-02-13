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阿嬌前夫賴弘國即將當爸 甜喊：她讓我想定下來

記者楊起鳳／綜合報導
賴弘國出席醫美診所的春酒，開心分享新婚心情。（記者楊起鳳／攝影）
賴弘國出席醫美診所的春酒，開心分享新婚心情。（記者楊起鳳／攝影）

有著「醫界王陽明」封號的賴弘國，12日出席自家醫美診所春酒，他被爆出大年初一向女友Alice求婚成功，且女方已經懷有身孕，賴弘國大方在春酒宴上公開自己將當爸的好消息，巧合的是賴弘國同診所的張姓女醫生也懷孕，診所雙喜臨門。賴弘國接受本報系聯合報專訪時透露預產期就在8月17日，目前心情緊張又興奮，準備迎接寶寶的到來。

賴弘國和Alice兩個人交往後始終低調，直到女方日前在私人Instagram上貼出Cartier知名的珠寶紅色方盒，寫下：「WOO！ Yes,I do. 從沒想過堅持不婚不生的我，也要邁向幸福的家庭生活了！30歲真奇妙，哇。」消息才曝光。據知Alice是阿聯酋航空的空姐，但她目前真正的身分是科技新貴。

賴弘國過去曾有兩段婚姻，2016年和「華航林依晨」趙筱葳曾有過半年婚姻，而第二段則是2018年與阿嬌閃婚，不過這段婚姻也僅維持14個月，雙方於2020年3月離婚。他離婚後曾低潮很久誓言不想再婚，但今年大年初一他向女友Alice求婚成功，賴弘國透露會願意「梅開三度」的主因，是老婆Alice讓他有「陪伴」的感覺，決定攜手一生。

賴弘國分享兩人交往經過，兩人是在一年多前經友人介紹認識，當時他在中國投資開設醫美診所，必須在中國、台灣兩地飛，受限於疫情，來回被隔離了三次以上，女友Alice卻願意為了他辭去工作陪在身邊。賴弘國說：「你能想像來回關了三次以上，加上我在中國必須每個城市飛來飛去，真的很辛苦又寂寞，但是我老婆卻願意陪我，大家以為他是阿聯酋航空公司的空姐，其實她很早就沒做空姐了，目前是在一家上市的科技公司工作，是科技人才，她原本想辭掉工作陪我在中國，後來公司留她，她就留職停薪陪我在中國三個月，那三個月讓我有真正被陪伴到的感覺，所以很想定下來。」

賴弘國透露老婆是政大經濟系的高材生，個性很樸實不浪費，他求婚時要老婆去Cartier選鑽戒，最後她只選了價值5萬元的戒指，賴弘國問她？「我可以有50萬的預算，為什麼不選？」Alice卻說覺得簡單的戒指最好看，且常會要求他不要太浪費。

Alice不僅有好學歷，外型也甜美大方，今年30歲的她留著一頭長髮、身材高挑，長相神似安心亞，目前已懷孕三個多月，賴弘國說：「預產期就在8月17號，心情很緊張又興奮，是男是女都好。」他開玩笑說，外界都稱他結了三次婚，但是這次卻是第一次當爸爸，「我只想分享喜悅和幸福，現在的我真的很開心，也希望獲得大家的祝福。」

因為老婆懷孕，賴弘國今年將會長期待在台灣，一方面在台北診所長期駐診，另方面則會陪伴孕妻迎接兩人的第一個寶貝出生。

賴弘國(右三)和張醫生同時爆出懷孕喜訊，醫美診所醫生陣容龐大。（記者楊起鳳／攝影...
賴弘國(右三)和張醫生同時爆出懷孕喜訊，醫美診所醫生陣容龐大。（記者楊起鳳／攝影）

疫情 預算 投資

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