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婚後首曝光 許瑋甯祝福阮經天認愛女友

記者楊起鳳／綜合報導
薛仕凌（左起）、許瑋甯和陳昊森都是第一次合作。（圖：愛奇藝國際站提供）
薛仕凌（左起）、許瑋甯和陳昊森都是第一次合作。（圖：愛奇藝國際站提供）

台灣女星許瑋甯邱澤婚後首亮相，為戲演一個和相差15歲學生譜出禁忌師生戀的老師。戲外，舊愛阮經天在許瑋甯婚後給了祝福，過沒多久，阮經天也宣布認愛，許瑋甯被問到此題幽默喊，「他說恭喜恭喜，我就說祝福祝福。」

電視劇「第九節課」日前公布卡司，由許瑋甯、陳昊森、薛仕凌及尹馨領銜主演，描述一段校園中浪漫的禁忌師生戀。許瑋甯、陳昊森及薛仕凌日前在拍攝現場和媒體分享彼此合作默契與角色挑戰。這也是許瑋甯和邱澤婚後首度曝光。

劇中許瑋甯、陳昊森演禁忌「師生戀」，被問到婚後拍攝愛情戲有沒有避諱？許瑋甯大方說，「不會，都是工作嘛，對禁忌這兩個字的定義，會滿耳目一新的」。她也透露老公邱澤不曾來探班，兩人在家也不會聊到拍戲劇情這麼細節的東西，他只知道有個好的故事，畢竟兩人都是專業演員。

劇中她飾演國文老師，粉絲好奇她是走什麼路線？她幽默喊，「火辣吧，每件衣服都窄裙，開高岔，完全符合美女教師的形象。」她出席記者會時就是穿著透膚的白色上衣搭配黃色窄裙，好身材一覽無遺，她說目前沒有懷孕計畫，先以工作為主，其他的順其自然。

被問到第一年在婆家過年，她表示娘家、婆家都有吃飯，生活一直都差不多，「很好！快樂！幸福。」而婚宴和蜜月的規畫還在討論中。

許瑋甯 邱澤

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