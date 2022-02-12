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許瑋甯婚後首露面 聞舊愛阮經天交女友 她回送4個字

記者楊起鳳／即時報導
金鐘視帝薛仕凌演暖心主任。(圖:愛奇藝國際站提供)
金鐘視帝薛仕凌演暖心主任。(圖:愛奇藝國際站提供)

愛奇藝國際站投資華語劇「第九節課」12日正式公佈卡司，由許瑋甯、陳昊森、薛仕凌及尹馨領銜主演，描述一段校園中浪漫的禁忌師生戀。主要演員許瑋甯、陳昊森及薛仕凌於林口拍攝現場和媒體分享彼此合作默契與角色挑戰。也是許瑋甯和邱澤婚後首度曝光。

劇中許瑋甯、陳昊森譜出相差15歲的禁忌「師生戀」，被問到婚後拍攝愛情戲有沒有避諱？許瑋甯大方說，「不會，都是工作嘛，對禁忌這兩個字的定義，會滿耳目一新的。她也透露老公邱澤不曾來探班，兩人在家也不會聊到拍戲劇情這麼細節的東西，他只知道有個好的故事。畢竟兩人都是專業演員。

劇中她飾演國文老師，粉絲好奇她是走什麼路線？她幽默喊，「火辣吧，每件衣服都窄裙，開高岔，完全符合美女教師的形象。」昨她出席記者會時就是穿著透夫的白色上衣搭配黃色窄裙，好身材一覽無遺，她說目前沒有懷孕計畫，先以工作為主，其他的順其自然。

被問到第一年在婆家過年，她表示娘家、婆家都有吃飯，生活一直都差不多，「很好！快樂！幸福。」而婚宴和蜜月的規劃還在討論中，許瑋甯說因為疫情和工作的關係，還是以現在現有的行程為主，後面的之後才會討論到。

而舊愛阮經天在許瑋甯婚後給了祝福，過沒多久，阮經天也宣布認愛，許瑋甯昨被問到此題幽默喊，「他說恭喜恭喜，我就說祝福祝福。」

許瑋甯(右)在「第九節課」有一段15歲的禁忌師生戀。(圖:愛奇藝國際站提供)
許瑋甯(右)在「第九節課」有一段15歲的禁忌師生戀。(圖:愛奇藝國際站提供)

許瑋甯 邱澤 疫情

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