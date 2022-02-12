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AKIRA一句話 打破愛妻林志玲代孕流言

記者李姿瑩／綜合報導
AKIRA升格成為型男老爸。（圖：LDH、HUBLOT提供）
AKIRA升格成為型男老爸。（圖：LDH、HUBLOT提供）

「國民姐夫」AKIRA升格當爸後首度露面，日前越洋接受台灣媒體訪問。他不吝分享當爸後的心情，當中提到「希望志玲的身體趕快好起來」，一句話讓代孕流言不攻自破。他還表示：「心裡就是滿滿的感謝，我很尊敬志玲。」

說到小孩，AKIRA臉上流露幸福笑容，主動說出中文「謝謝大家」。其實他最感謝的是太太林志玲，「世界上所有夫妻都有不同的問題，我們從結婚到有小孩，同樣一起克服了許多困難。志玲始終都沒有放棄，非常堅定自己的信念，才有了如今的成果。」

AKIRA表示，林志玲過去為了工作幾乎全年無休，卻願意在婚後把重心全部放在家庭上，努力想要有自己的小孩。他看到太太每天努力的模樣，打從心底佩服女性的堅強與韌性。而他在家也會下廚，知道林志玲喜歡喝雞湯，他學著煲湯照顧太太，「我們會一起喝湯，希望志玲的身體趕快好起來。」

現在夫妻倆一起合作分工照顧孩子，在育兒方面也沒有文化差異，相信因材施教是世界通則。被問到孩子像誰時，AKIRA大笑稱：「都像。」透露之後會視疫情狀況，一家三口一起回台灣。今年的農曆過年，AKIRA選擇跟妻兒、家人一起度過，他還學了幾句吉祥話，現場秀了「虎虎生風」、「平安健康」。

林志玲 疫情

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