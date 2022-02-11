我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

王力宏聲明嘆婚變淪公審、網路罷凌：孩子情何以堪

記者王郁惠／即時報導
王力宏（右）離婚風波再起波瀾，透過聲明盼對方考慮孩子心境。圖／聯合報系資料照片
王力宏（右）離婚風波再起波瀾，透過聲明盼對方考慮孩子心境。圖／聯合報系資料照片

王力宏李靚蕾婚變風波年節前才剛消停，隨著有中國網友曝光紐約法院網站上查詢兩人離婚訴訟的內容以及進度，李靚蕾率先發出聲明，強調案子是被美國法院下令隱藏的，不可能有「網友」查得到，質疑又是有心人士想利用這件事混淆媒體視聽；王力宏稍早也透過經紀公司宏聲發出聲明175字聲明，再度搬出孩子作為擋箭牌。

李靚蕾5點聲明中，其中談到「王先生無視協議約定，凍結我方依協議可動用及處分之帳戶及不動產，切斷我方財源，並藉機在紐約提起訴訟，讓我方面臨龐大的律師費以外，王先生甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。」，以聲明呼籲王先生信守協議，肩負起所承諾之責任，妥善面對、處理、放下，讓事件儘早落幕，不要一錯再錯，傷人傷己。

而王力宏稍早也透過律師發出聲明「因為離婚事件引發媒體公審及不理性的網路霸凌，無論哪一方被攻擊，都是孩子的爸爸或媽媽，對孩子而言，情何以堪，希望所 有紛爭回歸司法，我方也完全將所有事證交給法律處理，完全尊重司法」，也談到美國法庭因為先前媒體事件，考量孩子的利益，已命令雙方都不可以透過媒體貶低對方，「如今再度看到不實指控的聲明，深表遺憾」。

李靚蕾 王力宏 霸凌

上一則

「你的一顰一笑 」賣了 史汀全套曲目售環球音樂

延伸閱讀

李靚蕾反擊 控被王力宏凍結帳戶：遲遲不付子女撫養費

李靚蕾反擊 控被王力宏凍結帳戶：遲遲不付子女撫養費
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光
捲王力宏婚變 BY2正式提告 怒斥李靚蕾「網暴殺人」

捲王力宏婚變 BY2正式提告 怒斥李靚蕾「網暴殺人」
換手機號碼防李靚蕾？ 王力宏挨轟「心裡有鬼」

換手機號碼防李靚蕾？ 王力宏挨轟「心裡有鬼」

熱門新聞

洪金寶帶著孫子拜年。翻攝自洪天明抖音

70歲洪金寶「瘦了一大圈」險認不出 露面拜年網急關心

2022-02-04 23:58
湯唯(左)與老公金泰勇。(本報資料照片，華映提供）

湯唯爆離婚導演老公 結婚8年「半年前1舉動」引起揣測

2022-02-09 20:35
劉敬得知獲選「美生中國人」後表示，「這是我連做夢都不敢夢到的。」圖／TVBS提供

「林心如兒」被「尚氣」導演相中 進軍美國演楊紫瓊姪

2022-02-08 15:16
賴弘國(左)當年曾為阿嬌慶生，後來離婚收場。圖／摘自IG

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

2022-02-03 07:18
鍾鎮濤(右)在家組樂隊。取材自微博

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

2022-02-06 06:38
安以軒(右)與陳榮煉結婚時的誓詞被酸一語成讖。取材自微博

百億夫恐被判20年徒刑 安以軒婚禮上這句話竟一語成讖

2022-02-06 06:36

超人氣

更多 >
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光
谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」
旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日