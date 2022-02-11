王力宏聲明嘆婚變淪公審、網路罷凌：孩子情何以堪

王力宏（右）離婚風波再起波瀾，透過聲明盼對方考慮孩子心境。圖／聯合報系資料照片

王力宏 與李靚蕾 婚變風波年節前才剛消停，隨著有中國網友曝光紐約法院網站上查詢兩人離婚訴訟的內容以及進度，李靚蕾率先發出聲明，強調案子是被美國法院下令隱藏的，不可能有「網友」查得到，質疑又是有心人士想利用這件事混淆媒體視聽；王力宏稍早也透過經紀公司宏聲發出聲明175字聲明，再度搬出孩子作為擋箭牌。

李靚蕾5點聲明中，其中談到「王先生無視協議約定，凍結我方依協議可動用及處分之帳戶及不動產，切斷我方財源，並藉機在紐約提起訴訟，讓我方面臨龐大的律師費以外，王先生甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。」，以聲明呼籲王先生信守協議，肩負起所承諾之責任，妥善面對、處理、放下，讓事件儘早落幕，不要一錯再錯，傷人傷己。

而王力宏稍早也透過律師發出聲明「因為離婚事件引發媒體公審及不理性的網路霸凌 ，無論哪一方被攻擊，都是孩子的爸爸或媽媽，對孩子而言，情何以堪，希望所 有紛爭回歸司法，我方也完全將所有事證交給法律處理，完全尊重司法」，也談到美國法庭因為先前媒體事件，考量孩子的利益，已命令雙方都不可以透過媒體貶低對方，「如今再度看到不實指控的聲明，深表遺憾」。