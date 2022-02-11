林依晨趕赴明金成靈堂上香 哀慟：兩年不見竟永別

林依晨(右)赴靈堂致哀，面對大批媒體，六月上前接她。（記者王聰賢／攝影）

台灣知名導演 明金成8日猝逝，享年52歲，追思靈堂開放後演藝圈與明金成關係交好的合作夥伴、親友們，陸續到場致意，照片中坐在椅上的明金成，帥氣依舊。好友六月透露，這張遺照是他之前因工作需求所拍的形象照，由遺孀Patty親自挑選，原因只是覺得「帥」，靈堂布置妥當後，Patty也在私人臉書 貼出一段影片追念亡夫，整段53秒撕心裂肺痛到無語。

家屬特別選出明金成這張工作照當遺照。（圖：家屬提供）

林依晨在六月護駕下到現場，當年她主演的「我的秘密花園2」，明金成是該劇導演，也剛自演員轉跑道執導演筒，戲劇路上，兩人可說是共患難隊友，因疫情 因素，林依晨兩年沒見明金成，沒想到如今卻是永別，她忍悲到靈堂致哀，楊謹華也是該劇演員，面容哀戚，不發一語。

庹宗康17歲時就與明金成結識，陪伴對方走過憂鬱症、演藝低潮，一路相互扶持，吐露明金成生前異狀，推測好友可能因天氣變化而引發疾病，「加上前陣子他太累了，要照顧小孩，天氣一下冷一下熱，造成身體變化」，好友走得太突然，他數度哽咽抬頭望天，紅了眼眶努力不讓淚水掉下來，「不敢相信這是真的，但沒辦法，最後還是要接受。」

明金成驟逝留遺憾，導演鄧安寧感嘆：「我們要關心留下來的人，走的人已經走了」，屈中恆坦言擔心Patty會自責，曾國城難過地說，好友走得太匆忙，「如果他可以入夢的話，讓我知道，希望我能幫上忙。」目前庹宗康、製作人陳慧玲均透露擬成立基金會，希望能永續性照顧明金成遺孀和雙胞胎的成長。

明金成追思靈堂開放第一天，演藝圈星友紛紛前往致哀，黃鐙輝喊著要當雙胞胎乾爹，張宇數度哽咽，温昇豪、高宇蓁、Darren邱凱偉哭腫眼，擔心「孩子怎麼辦」，令人看了鼻酸。明金成告別式將於2月18日於台北第一殯儀館景行廳舉行。