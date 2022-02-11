李靚蕾反擊 控被王力宏凍結帳戶：遲遲不付子女撫養費

王力宏（左）再遭李靚蕾曝光離婚過程行徑。（取材自微博)）

王力宏 與李靚蕾 婚風波近期轉趨低調，但有中國網友在紐約法院網站上查詢兩人離婚訴訟的內容以及進度，意外發現，在2月8日時王力宏的律師曾要求法院對李靚蕾進行裁決，若法官認可，李靚蕾可能面臨罰款甚至是6個月刑期。對此，李靚蕾也發出聲明斥王力宏不僅凍結她帳戶，遲遲不願支付子女撫養費，「還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒」。

李靚蕾針對有關今日網路爆料紐約法庭進度等事件，諸多不實提出五點澄清與反駁，其中包括爆料所稱的11份資料，是王先生透過律師提交的法律文件，內容多是王先生與事實不符的單方說詞，並無證據為佐。且惡意違反10條以上雙方簽署並公證之協議以外，還因不願履行協議，片面向紐約法院請求變動探視方案，有危及孩子身心安全的疑慮，「特藉此聲明呼籲王先生信守協議，肩負起所承諾之責任，妥善面對、處理、放下，讓事件進早落幕，不要一錯再錯，傷人傷已」。

下方為聲明全文：