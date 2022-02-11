李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾（左）與王力宏夫妻緣分已盡。（報系資料照片）

王力宏 與李靚蕾 的婚變風波持續進行中，雖然近期轉趨低調，但有中國網友在紐約法院網站上查詢兩人離婚訴訟的內容以及進度，意外發現，在2月8日時王力宏的律師曾要求法院對李靚蕾進行裁決，若法官認可，李靚蕾可能面臨罰款甚至是6個月刑期。

微博 上文章指出，王力宏從2021年2月19日起訴李靚蕾，至今將近1年的時間裡，王力宏的律師曾提出3次動議，2022年1月，律師提交文件，包含離婚協議，以及小孩歸屬以及撫養費的問題，在2月8日提出的動議3「contempt(藐視)」，一般用於一方不執行法院規定，或是發現另一方損害自己合法權益時可提出使用。

亦即王力宏方認為李靚蕾沒有遵守協議，因此律師依法請求法院對其做出裁決，若法官認可，則當事人將面臨刑責。雙方下次開庭時間訂於3月4日，會先針對王力宏律師提出的動議2進行線上辯論，至於動議3針對李靚蕾的裁決結果，還需要一段時間。

至於李靚蕾方面，2月2日代表律師曾提起上訴但被退回修正，兩天後重新提交，目前狀態待決，不過網友提到，李靚蕾目前尚未提交其他證據，而王力宏方面則有11份證據。據傳王力宏為了打贏官司，特別聘請擅長家事案件的律師，在爭取子女探視權、撫養方面專精。