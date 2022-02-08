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雙金影帝常楓睡夢中辭世 臨終前吻別女兒：我很好

記者陳慧貞／即時報導
常楓當時以96歲高齡憑電影「拂鄉心」獲得最佳男演員獎。（本報資料照片）
常楓當時以96歲高齡憑電影「拂鄉心」獲得最佳男演員獎。（本報資料照片）

雙金影帝常楓6日於家中辭世，享耆壽98歲，消息傳來，女兒常青受訪低調證實，並透過中華演藝總工會理事長康凱（陳桓浩）、秘書長曹雨婷對外發文：「父親與母親在天上團圓了。」

身為常楓義子，中華演藝總工會理事長康凱在消息曝光後，9日一早忙接電話，幫忙處理「常爸」後事，秘書長曹雨婷表示，往年過年都會和康凱做了年菜到常楓家拜年，常楓也會包紅包給她，今年過年她照例去拜年，帶著對慈愛長輩的不捨，她說：「常爸躺在床上，但他沒病痛，就是年事已高了，他是有福報的」。

常楓與妻張遙1956年結婚，育有一子一女，兒子長期在美，女兒常青則陪伴兩老，去年張遙過世，如今常楓辭世，女兒說：「父親與母親在天上團圓了」，在後輩心目中，常楓是個永遠樂觀、開朗，從不抱怨的長輩，家屬提到今年春節，常楓與在美國的孫子、曾孫視訊，還說「小朋友真漂亮」，臨終前親了女兒常青，並說自己「很好」，在睡夢中安詳辭世。

曹雨婷稱，因常楓兒子人在美國，趕回來奔喪還有隔離問題，目前還在詢問相關問題，關於常楓告別式形式，則待與家屬討論過後再對外公開，符合常爸生前所願，傾向低調、簡樸辦得圓滿。

康凱（左）是常楓義子，每年都會和曹雨婷到常楓家拜年。（圖：中華演藝總工會提供）
康凱（左）是常楓義子，每年都會和曹雨婷到常楓家拜年。（圖：中華演藝總工會提供）

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