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女海盜傳奇一生 台4作品登美影展

娛樂新聞組／綜合報導
姚以緹主演的「女海盜：成名之路」，入選美國西南偏南影展。（取材自綺影映畫）
姚以緹主演的「女海盜：成名之路」，入選美國西南偏南影展。（取材自綺影映畫）

台灣4部作品在美國西南偏南影展（SXSW）傳捷報，包括改編傳奇女海盜鄭一嫂故事的「女海盜：成名之路」，還有VR作品「病玫瑰」、VR全息演唱會BEATDAY及「唇」皆入選。

中央社報導，「女海盜：成名之路」由高雄市電影館及綺影映畫共同出品，綺影映畫及國立台南藝術大學合製，並由台灣導演黃丹琪及法國導演摩根歐馬（Morgan Ommer）執導、姚以緹主演，故事靈感來自19世紀亞洲知名女海盜鄭一嫂的故事。

監製陳斯婷表示，當時聽到導演摩根歐馬說出鄭一嫂故事時相當驚訝，「雖然我在台灣、亞洲長大，但我從來沒聽過她的故事。」因此兩人希望能用心創作讓傳奇重新復活。

摩根歐馬表示，他一直都很喜歡海盜故事，認識鄭一嫂傳奇後，也發現這故事沒有大量被記載在正史中，因此能有空間在半真實半想像的故事中間創作，團隊決定以床邊故事的方式引領觀眾沉浸式投入其中，運用虛擬實境（VR）結合實拍及動畫技術，並藉由兩名不同文化、國家、性別的導演一同詮釋鄭一嫂的傳奇人生。

鄭一嫂的海盜船上不只有男性，也有老弱婦孺，身為新手媽媽的黃丹琪格外有共鳴，陳斯婷則是拍攝期都帶著未滿周歲的寶寶上工，讓摩根歐馬稱讚：「現在的時代已準備好接納更多女英雄的故事。」

其他入選作品包含HTC VIVE ORIGINALS出品，導演唐治中、黃勻弦執導的「病玫瑰」；HTC VIVE ORIGINALS出品的BEATDAY首場VR全息演唱會；以及導演林佩瑩的「唇」。入選作品將於西南偏南影展期間透過線上或線下展演與國際觀眾見面。

導演 VR 影展

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