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納豆再動手術引流 經紀人：他早已恢復意識

記者林怡秀／綜合報導
納豆7日推進手術室。(取材自臉書)
納豆7日推進手術室。(取材自臉書)

41歲藝人納豆，上月24日因腦出血在女友陳依依陪同下，到國泰醫院緊急開刀動引流手術，至今住院逾15天，傳出他再度進手術室，經紀人表示這次動的手術是為腦室腹腔引流，並透露納豆術後第一天就已恢復意識。

納豆住院期間，多次傳出昏迷不醒，經紀人否認報導，也解釋納豆再進手術室的原因，「這次動的手術為腦室腹腔引流，因外部的引流管容易造成感染，醫生建議用此方式對豆哥的狀況會更好！請大家放心，目前手術已順利結束，豆哥已進恢復室休息，家人對他恢復的情況也很樂觀，這段時間請再給豆哥一些恢復和休養的空間。」

而納豆表舅、新北市長侯友宜日前出席公開活動，被問及納豆病情，他表示，「納豆目前的狀況我們期待他會越來越好，他持續在進步當中，我們要給他多一點鼓勵多一點時間，期待他有一天能夠早日回到他應有的人生舞台。」

納豆上月24日爆出因腦出血，緊急住進台北市國泰醫院動手術，引發外界關注，經紀公司於25日經家屬同意後發布聲明，「1月24日早上納豆頭痛不適，與女友陳依依一同坐計程車前往醫院做檢查，醫生在診斷時發現納豆腦壓過高，並有出血症狀，經由納豆本人及家屬評估後便安排引流手術」，並透露納豆在手術前便有交代，不想讓各方好友擔心，希望能低調進行手術。

侯友宜

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