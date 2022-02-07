不理代孕流言 林志玲追劇探兇手 林心如要她好好帶小孩

林志玲開心升格當媽媽。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

47歲第一名模林志玲 在除夕當天宣布得子，升格當媽，過年期間她的社群 平台湧入數萬則留言，恭賀聲不斷，但近日卻有網紅「廣告小妹」影射她，疑似找代孕掀熱議，關於流言蜚語，林志玲沒多做回應。

在代理孕母爆發後，沉寂3天的林志玲也悄悄上線，在臉書回覆各界好友的祝福，在一片留言海中，她很有誠心地逐一親自留言，其中她回覆徐若瑄「謝謝親愛的Vivian」，並留下哭泣與愛心的符號

林志玲除了上線回好友祝福，還開心回應蔡英文總統臉書小編祝福，寫下8字「平安健康，新年快樂」，還關心夯劇「華燈初上」回應林心如 ：「蘿絲媽媽，可以偷偷告訴我兇手是誰嗎」，讓林心如笑回：「你先好好帶小孩～乖」，讓網友也笑翻。

而影射林志玲疑找代孕的網紅「廣告小妹」出面道歉，強調「我沒有攻擊的意思」，表示會進行檢討。

廣告小妹發文，先是強調自己並沒有攻擊的意思，「但是在社群平台公開發言本就存在被質疑的風險。這點風險認知我是有的，也會進行檢討。但是當我公開挺代孕卻被扣上左膠的帽子，資深川粉我無法接受。罵我什麼都可以，就是不能罵我左膠。」

廣告小妹表示，「這些年來，我因中國人身份以及政治立場被懷疑是大外宣，也算合情合理。可是別忘記，黨堅決反對代孕啊。我也有為此被罵反女權、剝削女性，but 我我我來自女權最高漲之地上海...還有人說我是沒良心的資本主義走狗極右派，但是我是社工。」最後，也向網友們喊話：「大家能不能統一一下邏輯再砲我？謝謝。」。

隨後，廣告小妹還在留言區表示，自己了解被罵得主因為何，「的確存在揭露他人隱私的疑慮，關於這點，我很抱歉」並再次道歉，強調「下次會留意，並且也希望做一個榜樣。不僅致歉、檢討、也會改過」；話鋒一轉，她則透露近日收到許多網友私會夾雜其它辱罵內容，她則公開向網友們呼籲「我希望能就事論事，感謝」。