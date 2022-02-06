沒參加吳姍儒婚禮 Lulu澄清缺席原因

Lulu（見圖）和吳姍儒同為新生代女主持人，因此常被拿來比較。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人黃路梓茵(Lulu)日前帶爸媽到台北小巨蛋朝聖「火焰之舞」，她過年乖乖在家孝親，年前送給Sandy吳姍儒的紅包準時抵達，雖然禮到人不到，但和其他藝人一樣都包出了五位數。

Lulu和吳姍儒同為新生代女主持人，雙姝過往不免常被「超級比一比」，檯面下則時常爆出相互競爭。她們多次澄清絕無不合，更無搶工作之事，但這次吳姍儒婚禮不見Lulu蹤影，又被聯想成是「后不見后」。

Lulu親自說明，因為舞台劇 排練行程走不開，只能遺憾缺席。不過她在吳姍儒大婚前一天就主動傳訊息，第一時間送上祝福。聽聞魏如萱姊妹在婚禮上獻唱，Lulu也能想像場內的畫面，感嘆當天一定很歡樂。

如今吳姍儒覓得良緣飛往美國度蜜月，Lulu過年只待在自己老家，陪爸媽打四色牌。她沒忘記關心還沒出院的納豆，透露病情細節就交給納豆的家人處理，朋友們皆各自用自己的方式為納豆加油打氣。

納豆傳出已經恢復自主呼吸，就等他甦醒康復。經紀人維持一貫低調，僅答覆：「家人表示納豆恢復狀態良好，避免打擾納豆休養，一切情況家屬都暫不回應，謝謝大家關心。」而Lulu也知道納豆家人不喜外人代為發言或是爆料，因此回答相當謹慎。

除了Lulu之外，包括宇珊、黃薇渟、林舒語和IVI的琦琦都到小巨蛋欣賞「火焰之舞」，她們全部都是「火焰之舞」鐵粉，除了帶著家人同行，也讚嘆「火焰之舞」對她們的表演啟發良多。Lulu已經準備好踢踏舞鞋、木板，農曆年過後就要開始認真練習。