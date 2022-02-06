我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

沒參加吳姍儒婚禮 Lulu澄清缺席原因

記者李姿瑩／綜合報導
Lulu（見圖）和吳姍儒同為新生代女主持人，因此常被拿來比較。（記者沈昱嘉／攝影）
Lulu（見圖）和吳姍儒同為新生代女主持人，因此常被拿來比較。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人黃路梓茵(Lulu)日前帶爸媽到台北小巨蛋朝聖「火焰之舞」，她過年乖乖在家孝親，年前送給Sandy吳姍儒的紅包準時抵達，雖然禮到人不到，但和其他藝人一樣都包出了五位數。

Lulu和吳姍儒同為新生代女主持人，雙姝過往不免常被「超級比一比」，檯面下則時常爆出相互競爭。她們多次澄清絕無不合，更無搶工作之事，但這次吳姍儒婚禮不見Lulu蹤影，又被聯想成是「后不見后」。

Lulu親自說明，因為舞台劇排練行程走不開，只能遺憾缺席。不過她在吳姍儒大婚前一天就主動傳訊息，第一時間送上祝福。聽聞魏如萱姊妹在婚禮上獻唱，Lulu也能想像場內的畫面，感嘆當天一定很歡樂。

如今吳姍儒覓得良緣飛往美國度蜜月，Lulu過年只待在自己老家，陪爸媽打四色牌。她沒忘記關心還沒出院的納豆，透露病情細節就交給納豆的家人處理，朋友們皆各自用自己的方式為納豆加油打氣。

納豆傳出已經恢復自主呼吸，就等他甦醒康復。經紀人維持一貫低調，僅答覆：「家人表示納豆恢復狀態良好，避免打擾納豆休養，一切情況家屬都暫不回應，謝謝大家關心。」而Lulu也知道納豆家人不喜外人代為發言或是爆料，因此回答相當謹慎。

除了Lulu之外，包括宇珊、黃薇渟、林舒語和IVI的琦琦都到小巨蛋欣賞「火焰之舞」，她們全部都是「火焰之舞」鐵粉，除了帶著家人同行，也讚嘆「火焰之舞」對她們的表演啟發良多。Lulu已經準備好踢踏舞鞋、木板，農曆年過後就要開始認真練習。

吳姍儒近日結婚。（取材自Instagram）
吳姍儒近日結婚。（取材自Instagram）

舞台劇

上一則

張晉變身空少「廣播超專業」 蔡少芬：一把聲欺騙了我的感情

下一則

王大陸好事近了？ 吳尊說溜嘴1句話露餡

延伸閱讀

吳姍儒大婚隔天 吳宗憲一早喊心肝寶貝

吳姍儒大婚隔天 吳宗憲一早喊心肝寶貝
吳姍儒婚禮加鑽戒砸36萬美元 羅志祥、王偉忠都到場

吳姍儒婚禮加鑽戒砸36萬美元 羅志祥、王偉忠都到場
吳姍儒婚禮場內奇景曝光 唐從聖驚呆嘆「前所未見」

吳姍儒婚禮場內奇景曝光 唐從聖驚呆嘆「前所未見」
吳姍儒嫁了 吳宗憲：妳是最美新娘

吳姍儒嫁了 吳宗憲：妳是最美新娘

熱門新聞

林青霞祝所有觀眾虎年快樂。(取材自微博)

林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」

2022-02-02 00:57
47歲的台灣名模林志玲（右）2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚。（圖取自facebook.com/EXILEAKIRA.official）

林志玲與AKIRA當爸媽秀「親子照」日網友獻祝福

2022-01-31 00:34
林志玲當媽。取材自臉書

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

2022-01-30 20:22
王力宏。圖／本報系資料照

台灣哪些名人外遇後成功洗白？ 網友一致點名「他們」

2022-01-30 13:45
趙麗穎、Angelababy、楊冪都離婚了。圖／擷自微博

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

2022-01-28 18:35
賴弘國(左)當年曾為阿嬌慶生，後來離婚收場。圖／摘自IG

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

2022-02-03 07:18

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理