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「月老」熱賣 宋芸樺想找理想型情人

記者陳建嘉／綜合報導
宋芸樺將紅線過香爐，祈求有好姻緣。（記者沈昱嘉／攝影）
宋芸樺將紅線過香爐，祈求有好姻緣。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣女星宋芸樺主演電影「月老」全台熱賣，在電影裡受到月老庇蔭，這次特別前往松山霞海城隍廟祭拜，接連祭拜玉皇上帝、財神以及月老，也祈求一整年每個人都過得平安。

宋芸樺主演的電影「月老」熱賣。（記者沈昱嘉／攝影）
宋芸樺主演的電影「月老」熱賣。（記者沈昱嘉／攝影）

宋芸樺笑稱學生時期就拜過月老，她當時直呼靈驗，「只要跟月老說喜歡的對象類型，包括年紀、身高、體型及個性，越詳細越好，月老一定會幫你安排」，她更笑說自己個性較謹慎，還特地說「睡覺不要打呼」等細節，果然找到男友，雖交往時間並不長，但對方確實是自己的理想類型。

宋芸樺從「天公爐」開始祭拜，一連七炷香，接下來從財神、虎爺、城隍爺、月老、大眾爺拜到最後的土地公，在拜月老前，要先準備好城隍廟內提供的「月老金」，裡面有冰糖、砂糖及紅棗，讓月老吃得甜甜，才能順利如願。宋芸樺演「月老」之前也有稍微了解民間習俗，提到拜月老不只是求姻緣，也包括增進好人緣，讓工作變得更順利，拜拜時，她還希望接下來能與更多傑出的劇組團隊合作，帶來更多好作品。

宋芸樺從小就喜歡過春節，常會回到台中與爺爺奶奶過節，最喜歡的莫過於放鞭炮，「我每次吃年夜飯都會很快吃完，想要趕快與堂哥堂姊們去放鞭炮，玩仙女棒」。宋芸樺最近片約滿檔，除了主演台法合資電影之外，另有一部影集，讓她格外期待新年的到來，「想要多陪陪家人，我們一起吃飯，然後一起出去玩」。提到新年計畫，她則說自己很喜歡音樂，之前也曾為「我的少女時代」、「帶我去月球」等電影獻唱，其實她準備音樂作品已有多年，期許春節後能將自己的作品孵育出來。

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