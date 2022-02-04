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林哲熹跳槽新東家 「更清楚自己想要什麼」

記者黃保慧／綜合報導
林哲熹把人生比喻玩扭蛋。（圖：氧氣電影提供）
林哲熹把人生比喻玩扭蛋。（圖：氧氣電影提供）

2021年或許因為疫情影響，不少人都認為這是動盪的一年，對台灣男星林哲熹來說也是，雖然這年大小銀幕作品不少，但他在演藝路上有了大轉折，換了新公司，和前東家結束合約，加入瞿友寧導演的「氧氣電影」，準備在虎年更加如虎添翼。

他曾因「我們與惡的距離」入圍金鐘「戲劇節目男配角獎」，也主演過不少電影，光是去年就參演五部不同類型的電影，戲劇的部分，在夯劇「華燈初上」、「她們創業的那些鳥事」也可見他精采的表現，可塑性可說是非常大，回首去年也是他的而立之年，對他來說是人生中很重要的一年，他為了沉澱自己，飛到美國轉換心情，學著與自己對話，跳脫自己的舒適圈，說道：「2021絕對是出道最動盪的一年，換公司也好、年紀、疫情，所有的變動，都讓我停下來重新思考，自己現在是怎樣的人，跟為什麼想要當演員，不只是當演員，也更清楚知道自己喜歡什麼、想要什麼。」

林哲熹認為自己最大的改變是參與，他檢視過去的自己很彆扭，「明明很喜歡，卻覺得很怕去了讓人失望，或是參與這件事結果沒有很美好，但現在可以接受不完美。」他用「扭蛋」來譬喻自己新的心境，「生活就像扭蛋，想去扭扭蛋到時候一定有一個特別想要的，扭到不想要的會難過會失落，但現在我想做的，就是讓自己每次都去投下零錢轉動開關，投到其他醜的要嘛丟掉、要嘛自己塗塗改改弄成喜歡的樣子，只要投了至少沒有錯過參與的機會，說不定轉出一個更好的隱藏版。」

對於未知他現在更自在也充滿好奇，新年初就投入新片拍攝，過年還是會和家人聚聚，身為彰化人的他透露每年全家都會在鹿港龍山寺的一棵大樹下拍照，連續五年在同一個地方擺拍，這是他們家族的樂趣。對於鹿港，他有很濃的連結，食物獨鍾龍山麵線糊，且他總會在這與從小一起長大的朋友相遇，家的感覺特別濃厚，由於他和TRASH的吉他手哥哥林頤原都在演藝圈打拚，兄弟倆特別醒目，每逢佳節爸媽都會露出以他們為傲的表情，林哲熹也希望有更多實質的回饋能給父母，笑說：「希望給他們的紅包每年增加，每年越來越好。」

電影 疫情 導演

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