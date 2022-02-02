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林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」

記者蘇詠智／即時報導
林青霞祝所有觀眾虎年快樂。(取材自微博)
林青霞祝所有觀眾虎年快樂。(取材自微博)

「東方不敗」林青霞，以一身大紅的喜氣新照向粉絲拜年，在社群網站上寫下：「今天是202年的第一天，在這裡祝福大家虎躍龍門，虎虎生威，虎年行大運，最重要是身體健康，精神愉快。」

雖然已經不再是銀幕上美艷絕倫的女星，林青霞陸續出了好幾本書，在寫作路上持續不懈，也時常和網上互動，尤其是每次發文，底下一堆留言，她總是有問有答。

有人看到她的拜年圖文竟是凌晨快5點，留言道：「姐（過）加拿大時間哈哈哈」，她也和氣回應：「我是等着跟你們拜年呢。」另一位粉絲高興寫道：「我愛你哇，看到了！還好沒睡。」林青霞則幽默回道：「Lucky you」不管網友任何留言，她都一一回覆，讓留言板上氣氛超熱烈，最後她再發文寫道：「你們大家给我的所有祝福我都收到了，現在再迴向給你們。」再加上9隻可的老虎表情符號。

30年前的台灣賀歲檔，林青霞以「笑傲江湖II東方不敗」打敗周星馳「逃學威龍2」、成龍「雙龍會」、劉德華「與龍共舞」和周潤發「流氓遇到兵」等強片，榮登賣座冠軍，也掀起了華人影壇武俠熱，成為最風光女星。30年後，她依然是知名度高、備受矚目的話題焦點，不愧演藝圈長青樹。

林青霞在30年前「笑傲江湖II東方不敗」再創事業高峰。(取材自IMDb)
林青霞在30年前「笑傲江湖II東方不敗」再創事業高峰。(取材自IMDb)

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