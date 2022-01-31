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暑假到美國陪讀兒子 李蒨蓉想一去不回

記者林怡秀／即時報導
李蒨蓉今年將陪大兒子去美國讀書。取材自臉書
李蒨蓉今年將陪大兒子去美國讀書。取材自臉書

台灣女星李蒨蓉大兒子今年暑假即將到美國念大學，老二也在考慮是否要到美國念高中，她坦言一想到兒子要離開自己身邊就覺得鼻酸，「人都還沒走，我就這樣多愁善感，等空巢期的時候我要怎麼辦？」她表示到時候全家都會出動陪兒子去美國，不過近來疫情升溫，她也不免有些憂心，「希望到時候隔離政策可以簡單一點。」

李蒨蓉和兩個兒子感情緊密，問她打算在美國陪兒子多久？她笑回「我想要一去不回，我還問經紀人說，我在國外還可以接工作嗎？經紀人說不可能。」她還想把狗兒子「Wolfy」一起帶到美國，「美國氣候乾燥，應該比較適合牠的皮膚」，真的不想回台灣？她持開放態度：「再看看吧，凡事都可能，看到時候會有什麼變化，這都還不依定。」未把話說死。

面對兒子將陸續離家，她坦言也不斷在對自己做心理建設，「總是要放手，讓他們長大獨立，去探索這個世界，我也洗腦自己，兒子倘若遭遇到挫折，做爸媽的也不要太緊張太心疼，因為這也是讓他們更加茁壯的養分。」她也感恩兩個兒子都很乖，「但也怪我自己，把他們照顧得挺好，所以他們生活自理方面比較弱，還滿媽寶的。」她笑說，兒子們直到最近才學會自己用微波爐，她也因此不必再天天早起弄早餐。

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