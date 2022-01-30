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林志玲除夕當媽 順產曝喜悅:終於盼來小天使

林志玲最近1次公開露面仍喊積極求子 疫情期間做人成功

記者陳建嘉／即時報導
林志玲前年底出席浪琴表活動，是她最後一次公開露面。圖／聯合報系資料照片
林志玲前年底出席浪琴表活動，是她最後一次公開露面。圖／聯合報系資料照片

林志玲在31日除夕秀出喜訊，證實自己已經產子，晉升為新手媽媽，開心表示：「終於等到小天使誕生到我們家」，隨後也透過經紀人證實為生男娃，但細節不多公開，她上次公開露面已是前年底，當時還嬌嗔表示自己會積極求子做人，「許願許了一輩子，希望老天爺會聽到」、「不知道小天使是不是還在排隊，趕快報名來我這邊」，對照現今順利產子，讓外界無比歡喜，恭賀她許願成真。

之後林志玲並未公開露面，但隨時會公布拍影片，沒想到其實是在家中努力做人，但她上次也曾錄影片為好友小S新節目「熙娣想聊」祝賀力挺，但是鏡頭只帶到上半身，當時她精神煥發喊話「我是小S最愛的志玲姊姊，聽說小S要開新節目了，我好開心啊！」也笑說「我會不會因為這個節目再次翻紅呢？預祝『熙娣想聊』收視點擊創新高，熙娣一定美翻螢幕，大成功！」

如今順利生下男孩，除此之外的其他細節，林志玲則希望多為保密，雖然外界推測小孩應為1月出生，只是如今才隨著除夕公布喜訊，不過林志玲透過經紀人表示：「謝謝大家的關心！細節就不多做分享，姐姐、姐夫終於盼來了小天使的到來，希望和大家共享喜悅，祝大家天天開心、保持健康，新年快樂噢！」

林志玲在疫情期間都在家裡陪伴老公AKIRA度過，積極求子一年終於有好結果。圖／摘...
林志玲在疫情期間都在家裡陪伴老公AKIRA度過，積極求子一年終於有好結果。圖／摘自IG
林志玲前年底出席浪琴表活動，是她最後一次公開露面。圖／聯合報系資料照片
林志玲前年底出席浪琴表活動，是她最後一次公開露面。圖／聯合報系資料照片

林志玲 天使 小S

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