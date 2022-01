林志玲。取材自IG

林志玲 順利當媽,她31日早上在臉書 上傳一張一家三口手牽手的照片開心表示,「Thank you for coming into our family.終於、終於等到小天使 誕生到我們家,很希望在這個美好的一年初始,和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅~也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。」但並未透露生產日期、小孩性別。

林志玲去年11月滿47歲生日,當天她忽然密集發文與粉絲分享喜悅,其中「感謝母親,感謝生命」、「感謝所有美好,都來得剛剛好」等文字,稍晚又說穿著白色上衣的甜美微笑照,寫著:「感謝未來。」但當時被問為何發文的心情,她僅回應這些文章是想延續先前推出的「心玲小語」的想法,分享心情、傳遞愛給大家,也希望可以透過自媒體和粉絲互動。沒想到如今真的順產,令外界在第一時間傳來恭喜。