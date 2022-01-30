吳姍儒大婚隔天 吳宗憲一早喊心肝寶貝

王陽開(右)因為害羞，婚禮上沒受訪，讓吳姍儒來面對媒體。（圖：容易文創提供）

台灣女星吳姍儒29日舉行隆重的婚禮，爸爸吳宗憲看到女兒出嫁是眼框泛淚，隔天在社群 上分享父女倆的合照，再次為女兒獻上祝福。

吳宗憲(右)在婚禮隔天曬出與Sandy自拍合照。（取材自臉書）

吳宗憲30日一早就在社群分享，婚禮當天與吳姍儒的自拍合照，並寫道「心肝寶貝……爸爸祝福你喔」，最後還附上兩顆愛心，看來愛女心切溢於言表。

吳姍儒和愛情長跑五年的王陽開昨在文華東方宴客，爸爸吳宗憲在半年內連嫁兩女，心情複雜可想而知，他牽著愛女出場受訪，語帶哽咽。

王陽開是室內設計師，他未一同曝光受訪，吳姍儒說老公畢竟是素人，看到媒體如此大陣仗會很緊張，所以護夫心切，先把老公藏起來。吳宗憲則誇女婿個子高、個性又好，也是基督徒，「他們兩人之間的點點滴滴，我一路參與到底。」

吳宗憲（左）進行交手儀式。（圖：容易文創提供）

吳姍儒笑說，進行到交手儀式時，吳宗憲還不甘願把她的手直接交到老公手上，「他是一隻手指頭一隻手指頭的交出去，新郎也很有耐心，還哭得比我認真，真的很可愛。」至於是否效法爸爸生四個？她猛搖頭，「四個很多耶！現在做人進度是零。」

另有媒體安慰吳宗憲，雖嫁出去2個女兒，還有兒子鹿希派，吳宗憲搞笑回「生這個兒子，我還不如養一條...」話還沒出口就被吳姍儒制止「好了」，鹿希派低調出席未現身，但他負責婚禮音樂，獻上對大姊的祝福。