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封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

吳姍儒婚禮加鑽戒砸36萬美元 羅志祥、王偉忠都到場

娛樂新聞組／綜合報導
羅志祥(中)到場，恩師孫德榮(右)和趙正平也都來赴會。（取材自臉書）
羅志祥(中)到場，恩師孫德榮(右)和趙正平也都來赴會。（取材自臉書）

台灣綜藝天王吳宗憲長女吳姍儒出嫁，堪稱演藝圈盛事，她的婚禮無畏疫情照常舉辦，但防疫措施滴水不露，粗估現場共有400名賓客，花費約300萬元（新台幣，下同，約10.8萬美元）。

不過光她手上的鑽戒價值就高達700萬（約25.1萬美元）。過去吳宗憲包禮金毫不手軟，女兒婚禮現場也出動點鈔機，有賓客一口氣包12萬，也有不少6萬或3萬6的，這場婚禮應是穩賺不賠。

喜宴上眾星雲集，小豬羅志祥也是座上賓，還上台致詞，被吳宗憲虧：「他只是體力比較好，大家別在意。」鬼鬼則傳出洋裝拉鍊爆開的意外插曲，炎亞綸、邵雨薇、關韶文在廁所幫了她20分鐘，最後還是拉不上卡住的拉鍊。

王偉忠受訪時看到吳宗憲拿著藍芽喇叭陶醉獻唱，笑罵：「你煩不煩啊！」詹惟中則鐵口直斷，打包票吳宗憲2023年絕對會當外公，只是不確定是哪個女兒先報喜。

王偉忠(左)和老婆林慧晶一起來喝喜酒獻上祝福。（記者李政龍／攝影）
王偉忠(左)和老婆林慧晶一起來喝喜酒獻上祝福。（記者李政龍／攝影）

小鐘大方公開自己包了3萬6，笑說已經是人生中最大筆的紅包。也是新手人妻的曾沛慈，透露吳姍儒有先到她婚禮上見習，沈玉琳交代新郎在家記得當個「龜孫子」，方可永保婚姻美滿。

另外傅娟帶著歐陽妮妮、歐陽娣娣低調到場，巫啟賢、曾國城、KID、小嫻與金剛也都低調出席，在疫情之中，成了難得的歡樂聚會。

疫情 羅志祥 防疫

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