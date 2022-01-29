捲王力宏婚變 BY2正式提告 怒斥李靚蕾「網暴殺人」

BY2妹妹Yumi(左)去年捲入「宏蕾婚變」，29日姊姊Miko(右)在於官方微博公告已向法院提告。(取材自微博)

BY2妹妹Yumi去年捲入「宏蕾婚變」，遭網路攻擊，不敵輿論壓力服藥輕生送醫，儘管多次澄清，仍難擋酸言攻擊，所屬工作室多次強硬向李靚蕾 喊話，29日在官方微博公告已向法院提告，並斥李靚蕾「網暴殺人」。

李靚蕾去年12月爆料王力宏 私下約砲、召妓等不為人知的一面，字裡行間隱約透露王力宏的出軌對象包含娛樂圈女星，網友猜測是BY2妹妹Yumi，而後BY2工作室到警局報案誹謗罪，李靚蕾回覆「請把警察 聯繫方式給我，我提供證據，謝謝」，形同坐實Yumi就是王力宏砲友之一，但之後BY2方稱已提供警方聯繫方式給李靚蕾，但李靚蕾稱沒收到，雙方各執一詞。

王力宏和李靚蕾情已逝。（本報資料照片）

BY2工作室貼出法律事務所的律師聲明，再次重申Yumi於2012年與王力宏交往一年，從未介入「宏蕾」婚姻，並透露報警後警方反饋是指李靚蕾不在大陸、無法傳喚，29日向法律提告，「法律看證據，不看『小作文』。網路也絕非法外之地，法治社會，我們絕不應該無視法律！李靚蕾小姐為了滿足私慾，利用網友帶動輿論，網暴殺人」。

也無奈表示「我們或許要花幾百天甚至更久來追究造謠者們的責任，但我們願意為之努力。如果作為公眾人物，都沒有勇氣維權，那未來更多的網暴受害者又如何自處？」