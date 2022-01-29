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羅志祥減重嗨唱 16分鐘不間斷跳 年後來美巡演3場

記者李姿瑩、王郁惠／綜合報導
小豬唱到嗨處，脫墨鏡秀電眼撩粉。（圖：讀者提供）
小豬唱到嗨處，脫墨鏡秀電眼撩粉。（圖：讀者提供）

台灣五人男子團體「五堅情」邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒（小賴）、婁峻碩日前登上台北小巨蛋，助陣「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」。這也是羅志祥的第二站復出舞台，他特別首唱新歌「修羅」，象徵對這次演出的重視。

雖然羅志祥的演出事前引發「五堅情」粉絲不滿，但在「五堅情」喊話安撫下，抗議聲浪逐漸弭平。而主辦單位也努力做到公平，由「五堅情」負責開場表演，羅志祥則是壓軸，比照花蓮跨年晚會一口氣唱跳六首歌曲16分鐘，兩組表演都唱跳近20分鐘。

羅志祥經紀人小霜透露，羅志祥為了維持最佳體態，演出前一天不敢吃東西，目前已瘦到最佳狀態72公斤，演出後他將返家鄉花蓮，為90歲阿嬤慶生、陪媽媽打麻將，預計年後來美展開三場巡演，返台後投入新專輯「修羅」的發片工作。談到新年新願望，他表示：「希望疫情趕快結束，回歸正常生活。」

五堅情賣力唱跳。（記者李政龍／攝影）
五堅情賣力唱跳。（記者李政龍／攝影）

「五堅情」唱完第一首歌「月面著陸」後，小賴就大喊「我有一點狀況」，在台上求救「耳機沒聲音」。但他們已經身經百戰，淡定繼續演唱「零距離」。

他們面對要兼顧比賽與表演既興奮又緊張，對於賽事就保持放輕鬆、不帶得失心，「要不然會太緊張，反而會表現不好。」當晚一共有12位藝人參與邏輯推理對決廝殺，凱希、紀卜心、篠崎泫等玩家在小巨蛋舞台上各出奇招，爭奪2021年度總冠軍寶座。

在中場時驚喜登場的瘦子，一口氣獻唱四首歌曲，他透露私下也玩狼人殺，冷笑洩實力：「還行，任何一個角色我都會『被識破』。」農曆新年難免被問成家進度，他直白表示「配偶欄是空白的」。

羅志祥 疫情

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