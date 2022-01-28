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柯佳嬿出道十年坦承怕老 靠「誠懇」持續被關注

記者楊起鳳／即時報導
柯佳嬿登上雜誌封面。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）
柯佳嬿登上雜誌封面。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）

台灣女星柯佳嬿日前接受雜誌專訪，表示出道十多年，在新面孔輩出的時代，要能持續被關注，認為「誠懇」是關鍵，她說：「在鏡頭前每個人都是赤裸的，只要當下能誠懇地投入，自己先被故事感動，觀眾勢必也能接受到這份能量。」對外是如此，向內探索，為她帶來更深刻的感動，她說：「表演對我來說，也是發現與和解的過程。可以替情緒與歷程找到出口。記得某個角色戲中需要和父親溝通，但我爸爸在我20歲的時候過世，不知道30歲的人如何面對父親，甚至是父愛這件事。對戲回家後我哭了，像是心裡的結被打開，也就豁然開朗了。」

柯佳嬿登上雜誌封面。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）
柯佳嬿登上雜誌封面。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）

在愛與被愛之外，自我成長路上，如果要給同輩女性建言，會是什麼呢？柯佳嬿說：「把今天過好，明天就會更好。任何時候，我們都有機會重新開始。把眼前的事情做好，也是對未來的準備，你必需專注在每個當下。」

她認為與自己對話是必要的，「我是需要獨處時間的人，一個人吃飯、逛街、看電影、喝咖啡，都覺得很舒服。就算沒特別做什麼，只是泡澡保養，煮飯或在家追劇，都很享受與自己相處的時光。我認為獨處的時候，不為了遷就誰的節奏，才是最真實最自由的狀態。」

她透露也曾對老感到焦慮，但老是不可逆的過程，能做的就是快樂健康地變老。每當自己焦慮出現時，就會告訴自己今天最年輕的一天，有想做的事就快去做吧！

柯佳嬿登上雜誌封面。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）
柯佳嬿登上雜誌封面。（圖：Marie Claire美麗佳人提供）

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