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開春大解放 郭雪芙克服心魔 代言內衣露美胸

記者楊起鳳／綜合報導
郭雪芙開春大解放，性感身材不藏了。（圖：HASHTAG提供）
郭雪芙開春大解放，性感身材不藏了。（圖：HASHTAG提供）

台灣女星郭雪芙開春大解放，首次代言內衣進棚拍攝時尚形象照，她的超「凶（胸）」身材藏不住，纖白雪乳更在鏡頭前意外大放送，性感尺度「破表」，以「長輩見客」迎接金虎年的她，鏡頭前拍出一系列時尚辣照送粉絲養眼福利，入戲的粉絲直呼：「愛子為代言華『燈』初上，太犯規啦！」

出道14年在螢幕鮮少以性感示人的郭雪芙，曾三度奪下「百大性感美女」冠軍，個性像大男孩，坦言私下鮮少有清涼服裝，加上小時候發育得早，青春期因胸部大而有點自卑，甚至刻意駝背走路，直到年紀漸長，心理障礙逐漸消失，開始懂得欣賞自己的優點。

郭雪芙坦承剛出道時無法接受太過性感的打扮，有一次拍平面雜誌，當下不自在忍著拍完，郭雪芙表示：「拍照時只覺得全身放不開，拍完邊哭邊打電話跟經紀公司說，以後能不能不要再拍這個(內衣廣告)了。」

這次願意克服心魔「下海」親自上陣拍攝內衣廣告，除了兼任品牌創意總監貢獻了許多自己對於內衣商品設計的想法外，最主要是客戶依照她「許願」要求，設計了一款無鋼圈且罩杯一體成型的「美型內衣」。

拍攝時攝影師江民仕為了讓郭雪芙安心，燈光、特助到現場工作人員，清一色找女性，有趣的是，讓隨行工作人員大為驚訝，更向她請教保養胸部及防止胸部下垂的撇步，郭雪芙笑說：「會買按摩胸部的保養品來擦，每天洗完澡都會按摩十分鐘，促進血液循環。」

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