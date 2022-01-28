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4歲兒吃醋搶母奶 林可彤想妙招搞定雙寶

記者陳慧貞／綜合報導
林可彤升格當二寶媽後，已習慣一打二的日子。（圖：嬰兒與母親雜誌提供）
林可彤升格當二寶媽後，已習慣一打二的日子。（圖：嬰兒與母親雜誌提供）

台灣名模林可彤與銀行副總裁武廣明結婚五年，去年升格二寶媽，最近她帶著四歲的大兒子Adam與八個月的小兒子Aston接受「嬰兒與母親」雜誌訪問，暢談育兒經及第二個孩子出生後的體會，從一竅不通的新手媽咪到可以「一打二」的二寶媽，林可彤用知足常樂的心，享受陪伴孩子的每個瞬間。

Adam雖然先前有進產房見證弟弟出生，但對爸媽的注意力轉移到弟弟身上，還是忍不住會吃醋，一度吵著要跟弟弟吃一樣的奶嘴、喝母奶，還會吵著要媽媽把弟弟帶走，不要讓弟弟搶他的玩具。林可彤表示，Adam就像一般老大一樣，對手足的到來不大能夠適應。

為了不讓Adam感覺自己被忽略，林可彤每天都會和他「約會」，趁放學空檔帶他到處走走。現在Adam越來越有哥哥的樣子，開始會主動逗弟弟玩、講故事、分享玩具，還偷偷跟學校老師說「弟弟很可愛」，期待兄弟倆以後能夠相親相愛。

將家放在第一位的林可彤，除了認真照顧小孩，也不忘經營夫妻感情。每天都會找另一半聊天，先生出國工作就用視訊聯絡。「小別勝新婚，每次老公出差回來，我們的感情都變得更好。」雖然是老夫老妻，但老公仍愛對她撒嬌，常拉著她到超市採購、到餐廳吃飯，創造夫妻倆的me time。

兩人結婚至今仍在磨合，但也因此更知道如何與對方相處。「第二胎產後正好碰上疫情爆發，加上搬家事情很多，曾經大吵過一次，後來冷靜下來發現我們都太急躁，應該各退一步。」吵完隔天Tom主動過來拍拍她的肩說「沒事了」。「看到他低頭我氣就消了。」林可彤表示，吵架時一定要有一方給彼此台階下，雙方才能言歸於好。在他們的關係裡，Tom通常是先遞出橄欖枝的那個人。「真的很感謝他，讓我們的感情能夠細水長流。」

疫情

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