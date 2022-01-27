好身材不藏了 郭雪芙出道14年最大尺度 放送內衣照

郭雪芙性感身材不藏了「長輩見客」迎新年。（圖：HASHTAG 提供）

台灣女星郭雪芙2022開春大解放，首次代言內衣進棚拍攝時尚 形象照的她超「兇(胸)」身材藏不住，纖白雪乳更在鏡頭前意外大放送，完全顛覆過往甜美可愛形象，性感尺度更是「破表」，以「長輩見客」迎接金虎年的她在鏡頭前拍出一系列時尚辣照送粉絲養眼福利，不但讓一票網友被電暈，更有入戲的粉絲直呼：「AIKO(愛子)讓我戀愛了！」更妙喻：「愛子為代言華『燈』初上，太犯規啦！」

郭雪芙出道14年，在螢幕前鮮少以性感示人，這次難得「大解放」，照片中的她魔鬼身材展露無遺，加上雙唇微張的性感表情，堪稱是天使 與魔鬼的綜合體，更創自己入行以來最大尺度！

郭雪芙性感身材不藏了「長輩見客」迎新年。（圖：HASHTAG 提供）

郭雪芙出道以來曾三度奪下「百大性感美女」冠軍，個性像大男孩的她坦言自己「私著」鮮少有清涼的服裝，加上小時候發育的早，讓她在青春期時反而因為胸部大而有點自卑，甚至有一段時間都刻意駝背走路，直到年紀漸長，心理障礙才逐漸消失，開始懂得欣賞自己優點。

不過郭雪芙坦承由於剛出道時無法接受自己太過性感的打扮，當時還是平面模特兒時期的她對於拍內衣照非常抗拒，甚至還有一次拍攝平面雜誌時，因為當下無法克服心理障礙，敬業的她忍著難過的心情拍攝完畢，離開後才哭著打給公司；郭雪芙表示：「當時在拍照時只覺得全身不自在放不開，我記得拍完還邊哭邊打電話跟經紀公司說「以後能不能不要再拍這個(內衣廣告)了。」

郭雪芙性感身材不藏了「長輩見客」迎新年。（圖：HASHTAG 提供）

攝影 師為了讓郭雪芙安心，從燈光、特助到現場工作人員清一色都是找女性，而郭雪芙在上鏡前形容自己是抱著咬牙根豁出去的心態去拍攝，不過一上鏡做足心理準備的她宛如變了一個人，大方不扭捏的態度贏得全場人讚賞，果然順利拍出角色美照。

今年以內衣廣告突破演藝生涯最大尺度的郭雪芙，被問到如果接下來因劇情需要有裸露的戲碼，自己會願意露到什麼尺度？她笑說：「可能就是包浴巾的程度吧！」