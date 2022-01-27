被匡列確診足跡 周興哲錯失人生第1個首映

周興哲被爆出與確診者出席同一個時尚場合。（記者王聰賢／攝影）

台灣男星周興哲和李沐因日前被爆出與確診者出席同一個PRADA時尚場合，次日緊急把電影 「我吃了那男孩一整年的早餐」宣傳採訪改為線上視訊方式，而原定27日晚出席電影「我吃了那男孩一整年的早餐」首映會，也因安全考量去不成了。

李沐與周興哲改視訊訪問宣傳電影。（圖：華映提供）

周興哲和李沐被匡列確診足跡，雖然做了快篩及PCR皆為陰性，但仍被告知安全起見，暫時自主健康管理，周興哲難過說：「我的第一部電影首映我竟然不能去，有很多的憤怒，也有很多的傷心。」

周興哲表示前一晚接獲先前參加的活動有確診足跡，因而被匡列，心情很緊張，說道：「很怕會影響身邊的每一個人，所以很緊張，有趕快做快篩。」而李沐表示，「每次活動都有做快篩，所以心情很快平靜下來。」兩人各自做了PCR，靜待結果。

雖疫情 開始升溫，但周興哲仍對電影票房有信心，舉例自己在疫情期間做過萬人演唱會，認為只要做好防疫 措施，進戲院就沒問題。

而在同場活動的還有林宥嘉，據悉他並未被匡列，所屬華研國際表示：「收到消息，第一時間藝人與隨行工作人員立刻快篩，全數陰性。謝謝大家關心。」黃宣透過經紀人表示未被匡列，但已自主快篩，結果為陰性。ØZI的經紀人則說，沒有收到匡列的消息，不過ØZI已自行快篩完畢。