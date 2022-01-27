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「良辰吉時」卡司超強 李康生、楊祐寧與張艾嘉飆戲

記者楊起鳳／綜合報導
「良辰吉時」海報正式發布。（圖：CATCHPLAY提供）
「良辰吉時」海報正式發布。（圖：CATCHPLAY提供）

台灣導演侯孝賢擔任總監製、「強尼凱克」金馬獎提名導演黃熙自編自導，最奇幻寫實、幽默諷刺的原創台劇「良辰吉時」（Twisted Strings），超強卡司重磅曝光，有睽違小螢幕30年的金馬影帝李康生，搭配謝欣穎、楊祐寧等眾多演技派金獎演員，更驚喜的是，有久未參與台劇的金馬影后張艾嘉友情加入。

「良辰吉時」劇名靈感來自一首知名的台灣童謠，歌詞講述一隻猴子七天的生活，而每一集故事都是根據童謠的一句歌詞大致改編而成。期待已久的演員陣容終於曝光，力邀國際級影后張艾嘉友情加入。

預告中可推測，張艾嘉飾演的角色是「帆城」中的「吳月女阿姨」，據悉是全劇穿針引線的重要人物，且全劇七集都會現身；海報中則可見她的側臉，若有所思的眼神滿是故事，角色相當耐人尋味。

正式預告能一窺「良辰吉時」的奇幻色彩，藝術總監黃文英巧手打造一座虛構的太平市，充滿奇特詭異的氛圍，既虛幻又真實。透過白潤音童言童語的旁白開場：「你們知道嗎？世界上有個奇幻的太平市，能把人生濃縮成七日。」

從一場喪禮開啟太平市的第一天，死者卻是「藍天白雲」，段鈞豪坦承自己「弄丟了一具大體」，害飾演禮儀師的李康生秒噴沙士，接著薛仕凌與謝欣穎玩起「不該玩的遊戲」，楊祐寧則莫名被牽扯進一樁綁票案，還有更多荒謬離奇故事陸續發生，各種奇幻寫實與幽默諷刺就此展開。

導演 台劇 提名

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