被酸胖、不會演成「執念」 任容萱曾陷低潮

任容萱承受酸言攻擊，無奈只能自己調適。記者沈昱嘉／攝影

台灣藝人任容萱主演衛視奇幻都會愛情劇「如果花知道」，面對戲裡提及的「執念」，她坦言過去碰到被網友嫌「胖」、「不會演」等酸言酸語時，當下十分挫折，甚至會「難過一個禮拜」。後來她慢慢調適心情，讓困擾天數逐漸減少，將外界批評化為動力，激勵自己更進步。

任容萱出道17年，早在16歲時就因外型甜美、清新脫俗，而被相中擔任MV女主角，踏入戲劇圈後，更挑梁演過多部電視劇、電影 ，是不少粉絲心目中的氣質女神。但剛出道時，她卻常因外型、演技遭酸民攻擊，直言以前很在意別人對自己的看法，容易陷入各種批評與指教的情緒中，生活步調也被打亂，「我當然知道自己還有缺點，需要再精進的地方，但看到（酸言）時，當下衝擊還是很大，已經拍了這麼多戲了，這種聲音還是在」。這導致她曾自我懷疑、沒自信，為此困擾許久，無奈嘆：「人有讚美就會越做越好，批評只會讓人往下，無法提升」。

她在「如果花知道」中扮演「花女巫」，是一個花店老闆的角色，戲裡反映諸多現代社會議題；其中提及一對祖孫相隔多年重聚，陪伴彼此走人生最後一段路的情節，令任容萱最有感。任容萱說，這勾起她對離世爺爺無盡的思念，遺憾未能及時完整地表達對親人盡孝、表達愛，「爺爺臨終前，已經不太能說話，只能眨眨眼、流著淚」。

農曆年將至，任容萱笑言自家過年很傳統，年節禮俗不可少，除夕圍爐過後，她和姊姊Selina（任家萱）都會向爸媽鞠躬拜年、說吉祥話，「以前要跪拜，現在改成三鞠躬」，向爸媽拜年過後，就換姊姊坐上位，換她向姊姊鞠躬，笑稱：「姊姊很享受聽到永遠年輕啊、賺大錢啊」家人們互道平安祝福，給紅包壓歲錢討喜氣。