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納豆腦出血開刀 3天前才開中風玩笑 網友毛骨悚然

記者林怡秀／綜合報導
納豆日前身體不適就醫，緊急開刀。（本報資料照片）
納豆日前身體不適就醫，緊急開刀。（本報資料照片）

41歲男星納豆驚傳腦出血，緊急住院開刀。經紀人此前表示，納豆身體突然不舒服，只是去醫院例行性檢查，否認開刀。不過，隔天中午經紀人改發聲明證實納豆感到頭痛不適，在女友依依陪同下就醫，醫生發現他腦壓過高並有出血，便立刻安排引流手術，目前手術已完成。

納豆女友依依在IG限動上轉發聲明，並且寫下一句話「真的非常謝謝大家的關心，請給我們一些空間休養 謝謝大家」。消息傳出，仍驚動許多星友，陶晶瑩在臉書為納豆祈福「希望你平安」，郭彥均也發文「真的希望一切沒事」，盼納豆能度過難關。

納豆舅舅、新北市長侯友宜也接連被問到病況問題，侯友宜表示希望大家抱著感恩及祈福的心給納豆祝福，讓納豆度過難關，「舅舅給你加油！」

納豆當天原定要進棚錄中天「同學來了」，卻因為身體不適而取消錄影；中天公關表示，中午臨時接到經紀人通知，於是決定取消錄影，當時另兩位主持人阿Ken和安心亞都已經到現場梳化。

納豆一向給人開朗陽光的印象，也很少聽過他健康有出現異狀，在傳出中風的前一天，他還在臉書分享自己被日本綜藝節目「校園瘋神榜」感動到淚流滿面，粉絲也在底下留言，互動愉快。

巧合的是，ELLE雜誌台灣版日前在臉書發問：「另一半做什麼事會讓你心跳加速？」納豆在下面留言回「中風」，其他網友笑回「明明腳麻，卻以為你中風，幫你打電話叫救護車」，ELLE小編則回覆「這要趕快送醫啦」。

沒想到幾天後竟然一語成讖，網友驚呼「是預知嗎」，如今看來令人毛骨悚然。

中風 臉書 侯友宜

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