吳姍儒出嫁倒數 盼老爸吳宗憲哭成「瀑布」

吳姍儒（左）29日即將大婚，讓爸爸吳宗憲相當不捨。（圖：中天提供）

台灣藝人吳姍儒（Sandy）大婚在即，中天「小明星大跟班」日前播出「我要結婚了！Sandy婚禮招募大會！」，這主題讓準新娘Sandy看了相當害羞：「我原本規劃的婚禮只有40個人參加很低調，現在變10倍了！」吳宗憲緊張地問：「只有40個？我算在裡面嗎？」Sandy則笑答：「位置擠一擠還是有啦！而且妹妹結婚你只有眼眶泛淚，我希望你能哭成『瀑布』！」

同場來賓小鐘也特別推薦象徵「遇見真愛終身相伴」的桐花芋香米食盅，做為Sandy的婚宴料理，突然間吳宗憲卻想先釐清一件事：「我忘了問，婚禮錢是誰出？是我們還是新郎？」只見Sandy膽怯回應：「我們。」而小鐘也趁此分享被邀請參與婚禮的喜悅，吳宗憲不以為然：「不要在那邊假裝熱情，你還是怕包紅包啦！耕宏為了她要結婚，現在已經逃到中國，康康也已經移民 了！」小鐘則大方曝光禮金數字：「Sandy結婚一定要大包，就包3萬6！」

蘿莉塔、愛雅、小優則要角逐唯一的伴娘人選，但須通過對Sandy了解程度的測驗，被問到「婚禮上最不能接受誰出現？」，愛雅猜想是「滿身鳥屎的鹿希派」：「因為妳比較重視家人，如果鹿希派這樣出現妳會很尷尬，然後妳又是獅子座，前女友、前男友對妳來說沒有很重要。」這道題讓吳宗憲忍不住幫忙公佈正確解答：「新郎前女友！」這一揭曉，Sandy覺得最了解她的還是爸爸，而她也補充：「就是因為我是獅子座，（前女友）來一個我殺一個，來兩個我殺一雙！但弟弟一定會來，就算他滿身鳥屎都是我弟，坐遠一點就好！」