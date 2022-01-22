我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

合作「神鵰俠侶」 李朝永喊周遊姑姑險被當亂倫

記者陳建嘉／綜合報導
周遊(左)、李朝永拍紅「神鵰俠侶」，對台灣武俠影劇貢獻極大。（記者王聰賢／攝影）
周遊(左)、李朝永拍紅「神鵰俠侶」，對台灣武俠影劇貢獻極大。（記者王聰賢／攝影）

台灣電視劇製作人周遊、李朝永、石雋及王童導演出席「島嶼江湖：武俠在台灣」 特展開幕，周遊與李朝永當年合作無數武俠經典劇，「神鵰俠侶」更是紅遍全華人圈，當年紅到不行，那時他們熱戀，李朝永都對外稱她是「姑姑」，結果新聞局怕他們宣導「亂倫」，李朝永才改口稱「女朋友」。

周遊與李朝永是武俠片的重要幕後推手，李朝永執導「夢中劍」帶起武俠電影的唯美風潮，「在我們之前本來拍武俠片有很多限制，不能太多危險動作，吊鋼絲之類的，但我們都勇敢去拍，果然創造不少經典」。

石雋感謝恩師胡金銓帶他進入武俠電影的世界。（記者王聰賢／攝影）
石雋感謝恩師胡金銓帶他進入武俠電影的世界。（記者王聰賢／攝影）

石雋是台灣早年武俠片巨星，以胡金銓導演「龍門客棧」留名影史，更曾獲金馬終身成就獎，他回憶當年，提到自己原是普通上班族，在西門町被胡金銓相中演主角，但他立刻婉拒，最後胡金銓再三力邀下才答應，如今能有此成就，特別感謝胡金銓老師。

林靖傑導演是影展開幕片「大俠胡金銓」，為了拍成這部紀錄片，他苦心籌備4年，「因為胡金銓導演是大師，必須訪問非常多重量級影人，前後總共聯絡了40位」，他透露籌備期間最苦惱的部分是洽談版權，「我們需要用到很多片段，但不少珍貴畫面都需要支付版權費，才能力求這部電影更完整」，由於李安執導「臥虎藏龍」致敬胡金銓的「俠女」，自然也需要「臥虎藏龍」片段，李安則一口答應無酬答應釋出片段，讓林靖傑導演格外感動。

導演 電影 華人

上一則

甩包袱燙鬈髮扮大嬸 女神松嶋菜菜子沒在怕

下一則

41歲阿嬌 生日有好姐妹相伴

延伸閱讀

李安首部紀錄片將播出 談拍完「理性與感性」聰明三級

李安首部紀錄片將播出 談拍完「理性與感性」聰明三級
「魷魚遊戲宇宙」要來了？Netflix證實：會拍第2季

「魷魚遊戲宇宙」要來了？Netflix證實：會拍第2季
接棒「臥虎藏龍」 索尼暌違20年投資「返校」導演新片

接棒「臥虎藏龍」 索尼暌違20年投資「返校」導演新片
首部古裝劇靠他示範…張衛健：劉德華是我恩人

首部古裝劇靠他示範…張衛健：劉德華是我恩人

熱門新聞

郎朗夫妻近日現身巴黎新年酒會，吉娜一襲紅色旗袍顯露的「螞蟻腰」，讓網友看傻眼。（取材自微博）

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

2022-01-15 14:15
李嘉欣住進加護病房。 取材自Instagram

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

2022-01-15 03:46
台灣資深女星方芳再度語出驚人。（取材自微博）

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

2022-01-18 18:21
李嘉欣突然生病，嚇壞一票粉絲。（取材自Instagram）

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

2022-01-16 02:30
ØZI承認私密影片遭外流。（取材自Instagram）

葉璦菱兒48秒性愛片外流 女主角遭爆是「30萬網紅」

2022-01-19 18:31
湯姆克魯斯被傳將在漫威新片中客串扮演來自不同宇宙的鋼鐵人。(Getty Images)

湯姆克魯斯終於要演「鋼鐵人」？漫威迷吵翻天

2022-01-18 16:34

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報