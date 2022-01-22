合作「神鵰俠侶」 李朝永喊周遊姑姑險被當亂倫

周遊(左)、李朝永拍紅「神鵰俠侶」，對台灣武俠影劇貢獻極大。（記者王聰賢／攝影）

台灣電視劇製作人周遊、李朝永、石雋及王童導演 出席「島嶼江湖：武俠在台灣」 特展開幕，周遊與李朝永當年合作無數武俠經典劇，「神鵰俠侶」更是紅遍全華人 圈，當年紅到不行，那時他們熱戀，李朝永都對外稱她是「姑姑」，結果新聞局怕他們宣導「亂倫」，李朝永才改口稱「女朋友」。

周遊與李朝永是武俠片的重要幕後推手，李朝永執導「夢中劍」帶起武俠電影 的唯美風潮，「在我們之前本來拍武俠片有很多限制，不能太多危險動作，吊鋼絲之類的，但我們都勇敢去拍，果然創造不少經典」。

石雋感謝恩師胡金銓帶他進入武俠電影的世界。（記者王聰賢／攝影）

石雋是台灣早年武俠片巨星，以胡金銓導演「龍門客棧」留名影史，更曾獲金馬終身成就獎，他回憶當年，提到自己原是普通上班族，在西門町被胡金銓相中演主角，但他立刻婉拒，最後胡金銓再三力邀下才答應，如今能有此成就，特別感謝胡金銓老師。

林靖傑導演是影展開幕片「大俠胡金銓」，為了拍成這部紀錄片，他苦心籌備4年，「因為胡金銓導演是大師，必須訪問非常多重量級影人，前後總共聯絡了40位」，他透露籌備期間最苦惱的部分是洽談版權，「我們需要用到很多片段，但不少珍貴畫面都需要支付版權費，才能力求這部電影更完整」，由於李安執導「臥虎藏龍」致敬胡金銓的「俠女」，自然也需要「臥虎藏龍」片段，李安則一口答應無酬答應釋出片段，讓林靖傑導演格外感動。