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金曲新人1秒飛紐約 今年首位登上時代廣場巨幕台灣歌手

記者王郁惠／即時報導
壞特成今年首登紐約廣場巨幕台灣歌手第一人。(圖:夢芝林提供)
壞特成今年首登紐約廣場巨幕台灣歌手第一人。(圖:夢芝林提供)

金曲新人壞特（?te）去年底推出的全新單曲「虧欠」獲得廣大迴響，接棒aMEI、A-Lin等天后，受Spotify邀約擔任1月份EQUAL封面人物，成為2022年首位登上紐約時代廣場巨幕的台灣歌手，壞特直呼：「超榮幸！」不忘與媽媽分享喜訊說：「媽！我一秒飛到紐約時代廣場啦！」從沒去過紐約的壞特也許下心願：「等疫情結束後要帶全家人一起到紐約玩！」

壞特去年得獎後人氣扶搖直上、商演邀約不斷，近期趁歲末年終辦尾牙宴，飲水思源的她化身「壞老闆」，發出六位數台幣的紅包犒賞工作團隊夥伴；席間被工作人員發現酒量突飛猛進，壞特坦言自去年代言威士忌品牌後相當敬業，表示：「有『練習』有差！平常收工後在家寫歌時會小小倒一杯有助於激發靈感，而且酒量就跟唱歌一樣，要持續不斷練習，才會越來越好。」

近期疫情升溫，許多公司行號的尾牙、春酒都陸續喊停辦，光這1個月壞特就有5場活動被取消，少賺近百萬，卻也提早放年假，壞特也把握空檔「還歌債」，除了歌手朋友的邀歌合作，她也預計今年底要發新專輯，春假打算全拿來閉關創作，目前新專輯進度只有10%，她笑說：「已經寫了三首歌，持續努力中！」

壞特升格「壞老闆」，六位數紅包犒賞員工與父母。(圖:夢芝林提供)
壞特升格「壞老闆」，六位數紅包犒賞員工與父母。(圖:夢芝林提供)

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