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羅霈穎4億遺產換人繼承 名牌精品將拍賣

娛樂新聞組／綜合報導
羅霈穎驟逝，時光永遠停留在美麗瞬間。（本報資料照片）
羅霈穎驟逝，時光永遠停留在美麗瞬間。（本報資料照片）

號稱「東區羅姐」的台灣女星羅霈穎在2020年離世，她生前高達4億（台幣，下同，約1443萬美元）的遺產，去年她的大哥羅青哲(筆名羅青)宣布遺產將由94歲的羅媽繼承，近日改口表示他與媽媽都拋棄繼承，因此將由羅霈穎二哥羅志堅來繼承包含上海及台北房產在內的4億元遺產，羅青近期將和「帝圖拍賣」合作，將於26日舉辦公益拍賣會，當中除了有羅青的藏畫，也有羅霈穎的名牌包、鑽戒及腕表等。

據ETtoday星光雲報導，羅霈穎的遺產目前改由二哥處理，而她生前個性海派、出手闊綽，收藏了不少名牌包及飾品，大哥羅青預計在26日於台北W飯店舉行「閃亮的回憶」公益拍賣會，當天會先進行羅青的新書發表會暨簽書會，之後接著拍賣羅青珍藏的書畫，以及羅霈穎的精品。

這些羅霈穎的精品中，包含愛馬仕多款凱莉包、柏金包以及牛皮長夾，也有LV的手提包、肩背包、托特包、旅行包、波士頓包、馬鞍斜背包、以及行李箱等，另外還有Gucci、Prada、Chanel等品牌的各式包款，預估價大多落在5000元至1萬元。

除了名牌包之外，公益拍賣會上還有羅霈穎收藏的多款鑽戒、耳環、項鍊、手鐲，以及多個知名品牌腕表，飾品的預估價也落在5000元至1萬元內，而腕表有部分預估價的範圍較大，例如其中兩款伯爵錶，預估價為2萬至6萬間。

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