徐若瑄穿繩索裝秀好身材 到台南不敢貪吃

徐若瑄化身幻紫繩索女神，展現女神氣場。（圖：索尼音樂提供）

台灣女星徐若瑄（Vivian）經歷去年衰捲「宏蕾婚變」的低潮後，鋼鐵重生。按照原訂計畫5月7日「破蛋」演出，演唱會命名為「VIVILAND」，她說：「有一些歌，能穿越時空、突破維度，喚起某段記憶，潛入內心擁抱脆弱、釋放愉悅腦內啡、激發鋼鐵能量；有一片樂土，正是儲存這些歌的地方，它的名字是VIVILAND。」

演唱會主視覺呼應她的經典歌曲，徐若瑄變身3D版雕像「美人魚」，童趣不失前衛，邀粉絲一起進入VIVILAND的音樂殿堂，她也表示：「在那裡，我們丟掉包袱、不鑽牛角尖、不被標籤，開心地做最真實的自己。」除了特別去進行3D掃描建模，讓輪廓與美人魚作結合，並放上她最愛的小海龜，她說：「海龜的慢條斯理，總是可以療癒很匆忙或心情不好的自己，讓自己沉澱，所以想分享給大家。」

徐若瑄穿上不能有一絲贅肉的霸氣繩索裝，化身幻紫繩索女神，於極少外借拍攝的台南奇美博物館 取景。為了展現最美的姿態，徐若瑄謝絕台南美食 ，只乖乖吃著健康便當；接上長達超過100公分長辮子的髮型，一整天維持挺拔身姿，肩、頸、腰都承受極大壓力，她笑說：「還好有持續運動、已經練好體力和線條！」也預告已親自為演唱會寫了主題曲，年後就會發表。