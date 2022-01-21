楊采妮疫期沒工作 被兒子累翻

楊采妮一家四口相當幸福，照片為2018年所攝。（取材自微博）

女星楊采妮主演特效溫馨電影 「嗨！神獸」將在今年賀歲檔上映，她在片中與白潤音飾演一對母子，因為前夫出海捕魚遇難，才再度回到漁村與小孩相遇，她戲裡戲外都當媽，說自己這兩年遇到疫情 爆發，都沒接工作，有時表現苦惱，但看到兒子的笑容就已感到幸福，「我覺得是他們幫了我」。

「嗨！神獸」是楊采妮當媽後，到台灣拍的首部電影，2013年與新加坡 邱韶智結婚後，迄今雙胞胎兒子已經4歲，她提到受到疫情隔離影響，常常在家愁容滿面，但兒子常會抬頭疑惑看著她，她下意識回答：「媽媽沒事。」結果孩子聽到後就笑了，「我覺得他們幫了我，這段時間有些不開心的事，看到他們就覺得沒什麼了」。

如今她珍惜得來不易的家庭時光，但直呼兩個兒子體力超好，「我完全不用設計休閒活動，他們跑來跑去就會消耗我的體力，以前我跟我老公常運動，現在光照顧他們就累得要死」。

「嗨！神獸」在三年前拍攝，楊采妮也很久沒與同片演員合作，她笑說先前看到「兒子」白潤音的近照，非常驚訝，「他變成一個青春少男了」。

楊采妮從小住在新北市三重，即便長年在香港、大陸發展，也常會回台與媽媽、外婆相聚，「我很想回三重，中間有幾次買了機票，但都因為疫情變嚴重而取消」，也希望疫情退散後，帶老公、小孩一起到「嗨！神獸」的拍攝地宜蘭漁村玩耍。