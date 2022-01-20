拍「華燈」超困擾內幕曝光 林心如連戲外都是媽媽桑

林心如身兼製作人及演員。（圖：TVBS提供）

台灣女星林心如 日前上節目，暢談擔任「華燈初上」製作人的心路歷程。「華燈」播出後引發極大回響，林心如透露在拍攝期間，最令她困擾的，竟然是調度眾多藝人好友們準備的探班餐車，被主持人方念華揶揄：「妳連戲外都是蘿絲媽媽。」

林心如表示，製作人就是扮演投資方、導演 、編劇及演員間的溝通橋樑，她在製作前期常常挑燈夜戰核算數字，要掌控預算 與創作之間的平衡。不過她笑說：「比起看女兒乖乖的學校寄給我的英文email，我還寧可編預算，因為一直看英文比較累啦！」

「華燈」在拍攝初期就遇到疫情攪局，林心如坦言：「當時真的很擔心，因為所有演員都敲定了，大家時間都把時間留下來了，如果不能如期拍攝，損失會很大。」她同時還在念碩士專班，每天都在跟時間賽跑，卻從未想過要放棄，「因為我要讓不看好我的人後悔」。

導演連奕琦回憶，林心如有一場戲台詞有一頁半這麼多，她不但一字不漏背完全部，同時還得把戲演好，將不服輸的精神發揮到極致。除了燒腦，身為製作人還得具備高EQ，面對各路藝人好友源源不絕的探班餐車，林心如還得親自調度，每天電話應答都是：「啊，這禮拜都滿了唷！你要改下周嗎？還是你中午送來？或是改送下午茶。」＼