我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

拍「華燈」超困擾內幕曝光 林心如連戲外都是媽媽桑

記者李姿瑩／台北報導
林心如身兼製作人及演員。（圖：TVBS提供）
林心如身兼製作人及演員。（圖：TVBS提供）

台灣女星林心如日前上節目，暢談擔任「華燈初上」製作人的心路歷程。「華燈」播出後引發極大回響，林心如透露在拍攝期間，最令她困擾的，竟然是調度眾多藝人好友們準備的探班餐車，被主持人方念華揶揄：「妳連戲外都是蘿絲媽媽。」

林心如表示，製作人就是扮演投資方、導演、編劇及演員間的溝通橋樑，她在製作前期常常挑燈夜戰核算數字，要掌控預算與創作之間的平衡。不過她笑說：「比起看女兒乖乖的學校寄給我的英文email，我還寧可編預算，因為一直看英文比較累啦！」

「華燈」在拍攝初期就遇到疫情攪局，林心如坦言：「當時真的很擔心，因為所有演員都敲定了，大家時間都把時間留下來了，如果不能如期拍攝，損失會很大。」她同時還在念碩士專班，每天都在跟時間賽跑，卻從未想過要放棄，「因為我要讓不看好我的人後悔」。

導演連奕琦回憶，林心如有一場戲台詞有一頁半這麼多，她不但一字不漏背完全部，同時還得把戲演好，將不服輸的精神發揮到極致。除了燒腦，身為製作人還得具備高EQ，面對各路藝人好友源源不絕的探班餐車，林心如還得親自調度，每天電話應答都是：「啊，這禮拜都滿了唷！你要改下周嗎？還是你中午送來？或是改送下午茶。」＼

林心如接受方念華訪問。（圖：TVBS提供）
林心如接受方念華訪問。（圖：TVBS提供）
林心如經過磨練後氣場更強大。（圖：TVBS提供）
林心如經過磨練後氣場更強大。（圖：TVBS提供）

林心如 導演 預算

上一則

羅霈穎4億遺產換人繼承 名牌包、鑽戒腕表收藏將拍賣

下一則

賭城開唱前一天...愛黛兒上傳影片 哭著宣布無限期延後

延伸閱讀

林心如、霍建華夫妻吵架 楊祐寧「搖滾區」直擊

林心如、霍建華夫妻吵架 楊祐寧「搖滾區」直擊
「華燈初上」渣男 鳳小岳第2季苦情洗白

「華燈初上」渣男 鳳小岳第2季苦情洗白
霍建華生日 林心如特製拳套蛋糕 大喊：沒招了

霍建華生日 林心如特製拳套蛋糕 大喊：沒招了
霍建華42歲生日 林心如放閃「超大禮」苦喊：沒招了

霍建華42歲生日 林心如放閃「超大禮」苦喊：沒招了

熱門新聞

李靚蕾(左)和王力宏的恩愛畫面已成歷史。(本報資料照片)

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

2022-01-11 20:29
郎朗夫妻近日現身巴黎新年酒會，吉娜一襲紅色旗袍顯露的「螞蟻腰」，讓網友看傻眼。（取材自微博）

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

2022-01-15 14:15
李嘉欣住進加護病房。 取材自Instagram

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

2022-01-15 03:46
台灣資深女星方芳再度語出驚人。（取材自微博）

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

2022-01-18 18:21
李嘉欣突然生病，嚇壞一票粉絲。（取材自Instagram）

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

2022-01-16 02:30
ØZI承認私密影片遭外流。（取材自Instagram）

葉璦菱兒48秒性愛片外流 女主角遭爆是「30萬網紅」

2022-01-19 18:31

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

Omicron高峰已過 美國7州疫情趨緩 新澤西確診降幅最大

Omicron高峰已過 美國7州疫情趨緩 新澤西確診降幅最大
不足60票門檻 參院未通過投票權法案

不足60票門檻 參院未通過投票權法案