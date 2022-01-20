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周杰倫喜迎虎寶寶第三胎 秀昆凌孕肚讚最美好禮物

記者王郁惠／綜合報導
周董與昆凌育有6歲女兒Hathaway與4歲兒子Romeo，現在要迎來新成員。（取材自微博）
周董與昆凌育有6歲女兒Hathaway與4歲兒子Romeo，現在要迎來新成員。（取材自微博）

台灣歌手周杰倫日前喜迎43歲生日，於社群分享奢華露營風派對影片，感謝粉絲與親友的祝賀，接著傳出昆凌親姊曝妹妹已懷「虎寶寶」第三胎，消息曝光後三小時，周杰倫也大方分享老婆孕肚照，讚是「最美好的禮物」。

周杰倫與昆凌結婚七年，婚後育有六歲女兒Hathaway與四歲兒子Romeo，一家四口幸福滿滿；周杰倫過去受訪曾表示，想生五個小孩，憧憬熱鬧的大家庭，也打趣孩子們可以組個樂團，但昆凌過去曾患多囊性卵巢症，經治療與調理才懷上兒子Romeo。周杰倫後來被問到三寶進度，也表示暫時沒有計畫，似乎體恤老婆生產辛苦。而昆凌則曾表示，與老公有規畫過若要再生小孩，等30歲以後再生，沒想到28歲時就提前爆出喜訊。

昆凌也於社群PO出與老公合照，甜喊「我的依靠」，側靠在周杰倫身上，白色的毛呢厚外套遮肚，而周杰倫的影片中，昆凌則是與友人坐著、手捧蛋糕迎接老公，完全看不出孕肚，四肢依舊纖瘦。

周杰倫寫道：「原本想說出生了再來公布，看了是防守不住，這最美好的禮物，有押『孕』喔 。」有趣的是，周杰倫認三寶文的配照，逗趣站在足球網前作出防守動作，而昆凌則撫孕肚笑得甜蜜，相當有哏。昆凌則曬出一家四口的背影照，寫道「N°5 coming soon！」意指家中有第5名成員要來報到，在派對中還準備了「Teamboy」和「Teamgirl」2種粉、藍眼鏡，讓慶生宴的賓客猜性別。

喜訊曝光不到1小時，就湧入28萬粉絲按讚祝賀，不少粉絲也打趣「發專輯速度，能趕上生娃速度就好了」、「看來新專輯有得等了」。

周杰倫(右)曬老婆孕照認將迎3寶，讚「最美好的禮物」。（取材自Instagram...
周杰倫(右)曬老婆孕照認將迎3寶，讚「最美好的禮物」。（取材自Instagram）

周杰倫 社群 足球

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