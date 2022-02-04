投入近一甲子 「美猴王」朱陸豪無悔京戲人生

上台前，朱陸豪會透過上妝，讓自己一步步融入角色。(記者沈昱嘉／攝影)

鏡子裡映著還未上妝的素臉，從眉毛起，一筆一筆畫出輪廓，拍上粉底腮紅，猴兒的魂這才入了身。再套上戲服，朱陸豪已然不是朱陸豪，而是那個風靡萬千戲迷的「美猴王」。

年輕一輩認識「朱陸豪」，多來自電視、電影，他總在主角身後，扮演恰如其分的配角，如前些日子熱映的劇集「茶金」裡，那讓郭子乾掛心難捨的老茶師，戲分不多卻深刻。但其實，在投入近一甲子的京劇 舞台上，朱陸豪早早是個呼風喚雨的大角了。即便拿過金鐘獎，影視成績也斐然，他心中最掛念也最眷戀的，還是京劇。

早年台上的他，演的多是剛烈的林沖、武松、趙雲等武生。直到22年前，遇見「美猴王」一角，朱陸豪憑著扎實的田調和雕琢，終創造出難以取代的標誌性作品。

朱陸豪(右)在「茶金」裡，飾演讓郭子乾掛心難捨的老茶師。(取材自豆瓣電影)

時隔17年，在趨勢教育基金會執行長陳怡蓁邀請下，朱陸豪決定帶著徒弟們，再次步上睽違多年的京劇舞台，重新讓「美猴王」活過來，也為自己的京戲人生，做出階段性的傳承和回望。

朱陸豪回憶某回到柴山，連猴子看到自己都眼神閃躲，笑稱自己應已抓到猴王的精髓。(記者沈昱嘉／攝影)

★重回舞台的猴王

「我總是覺得，我生來就應該是演戲的。」九歲入劇校，年近古稀仍活躍於舞台，朱陸豪說這話時，臉上漾著笑意，卻藏不住對表演的潛心執著。

自嘲體力大不如前的他，其實步履仍輕盈、體態也維持地標準。採訪前幾日，才見他在國家圖書館舞台上，一會翻上桌子偷桃盜丹，一會躍至台邊靈活耍弄金箍棒，日前還前進高雄衛武營，展演出更為盛大的規模。年紀之於表演，似乎不成障礙。他聞言卻笑說：「其實我在台北首演之前，膝蓋的韌帶舊傷才復發，只能忍著痛。演猴兒要唱念做打，還要翻滾，我這年紀其實吃不太消啦！」

投入京劇這些年，他笑稱自己的傷病史長得不見盡頭。自2004年因體力因素退下京劇舞台後，朱陸豪封箱「美猴王」一角多年，直至2019年陳怡蓁一句：「要不要來做個傳承演出？」他思來想去，不捨這角色失傳，才決定帶著戲曲學院的徒弟們，上台重現「美猴王」風采，也讓後輩接下這伴著自己走過22年的衣缽。

重回熟悉的京劇舞台，他期待也忐忑，重啟體能、吊嗓等訓練外，還展開嚴格的168斷食，「總不好登台時挺著個肚子，那就不是猴王，是狒狒了。」

曾在戲曲之路上感到迷惘甚至轉行，但繞了一圈，朱陸豪最愛的仍是表演。(記者沈昱嘉／攝影)

★跑動物園做功課

事實上，1982年初演「美猴王」時，朱陸豪確實曾被眾多前輩和觀眾撻伐：「根本演成狒狒。」非體型問題，而是對猴子一角的理解，流於表面。「我個性好強嘛，被這樣批評後，就決定好好來研究猴子。」彼時網路不發達，沒有YouTube等串流平台可使用，他只好土法煉鋼，買票進當時的圓山動物園，抱著一罐礦泉水，就這樣在籠外觀察猴子一整天。

「看那些猴王如何管理這些大猴、小猴，吃飯喝水時的表情又是什麼。看了一陣子，才發現原來我必須先去模仿猴子的表演，再從猴子的角度模仿人類。要演成『猴學人』，而不是『人學猴』。」邊說他邊示範起眨眼時，鼻子該怎麼樣動；當食物塞滿嘴時，腮幫子又該怎麼配合，眼鼻口一聯合起來，靈動的猴子神情登時現於眼前。

但觀察只是第一步，朱陸豪隨後又跑到大陸，找上山東京劇院裡的資深「猴王」白雲明。同為武生出身，他回憶當時白雲明給自己最重要的提點便是：「演武生要用力、要放大，但演猴兒你得放鬆，把自己縮小。」這讓朱陸豪醍醐灌頂，從身段到心態都開始轉換。

隨著海內外巡演，他再依據觀眾反應，融入獲得好評的即興表演，捨去過多的武場配樂，加入大量國樂及逗趣的卡通化演出和互動，樹立起難以被超越的「美猴王」。

朱陸豪(左)2003年憑藉電視劇「寒夜續曲」拿下金鐘獎最佳男配角。(本報資料照片)

★影視舞台從零起

這樣的態度，在他決定從京劇舞台退下，轉往影視圈時，起了很大的效用。2000年前往巴西演出「美猴王」時，朱陸豪其實已發現自己的體力跟不上巡演強度。「當時一連演四天，唱作念打、翻滾，足足90分鐘，每次耍完金箍棒，幕一落我就躺在地板上大喘氣，每個人都過來問：『老師你還好嗎？』我說：『我快休克了！』」

內行有句話：「京劇舞台不養老、不養小 ，只養你最輝煌的那一刻。」於是回台班機上，朱陸豪下了決心：「不演了，交棒！ 」只是心底還熱愛表演，除了演戲，似乎也轉不了行了。就在此時，好友李國修邀自己到屏風表演班，試試舞台劇 ，為他敞開了另一扇可能，卻也讓他發現自己的侷限。

「沒有騙你，脫掉古裝，穿上時裝後，我不會演戲，連講話跟走路都不會。」京劇訓練讓朱陸豪講話習慣上韻，台上哭和笑也多是假的，但舞台劇，什麼都得是真的。他回憶演出第一齣舞台劇「蟬」時，李國修要他念信念到落淚，「我根本哭不出來！」在屏風，有「不會哭，就不能畢業」的信條，朱陸豪只得將自己歸零，當個表演新人，從頭學起。

電視劇亦然，除了要適應多機拍攝，走路、轉身也都得自然，不能如京劇那般刻意為之。「好在我很幸運，每到一個新領域，都遇到很磨人的導演，連帶也磨出我的潛能。」憶起首次跟王小棣合作，光一場包餃子的戲，就從晚上8點拍到早上4點，「你講到哪一段話、哪一個逗點時，要包哪一顆水餃，哇！那真的是非常非常嚴格。」

但他也感謝京劇打出的底子，讓他不論轉往哪個表演領域，都能快速適應。客家血統的他，從一句台語也不會，到用羅馬拼音死背，再找好友孫翠鳳調整口氣，最後演出整整五、六十集的全台語劇集；2003年和鄭文堂合作的電視劇「寒夜續曲」，更讓他一舉拿下金鐘獎最佳男配角。

朱陸豪轉往電視劇發展後，遇見導演王小棣（左），也讓他磨出更多元的表演功力。(圖：朱陸豪提供)

★永遠當個新人

「其實每一次的跨界，我都給自己定一個座右銘，那就是『不要想著你是朱陸豪，你是新人，你要從零開始。』」他坦言剛褪下京劇名角的光環時，從眾人簇擁，到電視劇工作人員對著自己冷喊：「那個男的，過去一點！」多少覺得失落、傷感，甚至有些自卑。

但隨後他想想，「境隨心轉」，與其糾結過往風光，不如試著接受現在，當個新人，也學習新技能。於是他捨去矜持，主動請工作人員幫忙自己對詞，融入拍攝現場。隨著演的戲多了，信心強了，也就慢慢放下身段。如今，已是能悠遊各個表演領域的全方位演員。

「其實偶爾會想，如果當初沒進劇校、沒遇到戲曲，自己的人生會是什麼樣子？」

曾經內向、壓抑的孩子，因為「美猴王」一角，學會釋放情感，更因為遇見了京劇，走遍世界、成就今日。信步走在占據他整個生命的舞台上，朱陸豪仍慶幸，自己遇見了表演，如今，還有機會復出，展演改變自己一生的「美猴王」。

「人一輩子，能活在舞台上、活在觀眾面前，這真是一件多麼幸福的事。」肺腑裡吐出的幾句話，是他咀嚼了半世紀的心情，落在聚光燈下，轉瞬成了永恆。

★劇校裡磨出堅毅

面對表演，朱陸豪的耐心好似永遠磨不盡，但他說這非天性，「而是劇校留給我的。」朱陸豪其實出身戲曲家庭，媽媽年幼時因被賣至唱客家大戲的養母家中，開始學唱戲，後為了生計轉唱歌仔戲。在那年代，懷孕了也得上台，「所以我還在娘胎裡就開始聽戲了。」

他回憶早年歌仔戲多為內台戲，「如果在國賓戲院唱，那十幾天所有演員就都住在後台，我就是在後台被生下來的。」每頂白色蚊帳下，用戲箱子隔開，就是一個家庭。「大人演完戲累了，到後台休息，舞台上就變成我們小孩子的遊樂場，拿個刀槍馬鞭就開始玩了。」有記憶以來，朱陸豪就是這樣在戲班裡度過每一天。

但進劇校，卻是不得不。念小學時，朱陸豪和姊姊被送到外公外婆家住，外婆好賭，時常找人來家中打四色牌，「說是家，其實也只是跟人家租了後門的一個走廊，擺張床四個人擠著睡，廚房、廁所都要向人家借，還常常有人從後門走出來。」空間如此侷促，外婆還是找人來打牌，「他們都邊打邊抽菸，我跟我姊就靠著牆邊睡，有時候生氣，就拿腳踹他們！」

配-5用 朱陸豪感謝遇見戲曲，讓自己得以體驗更豐富的人生。(記者沈昱嘉／攝影)

朱陸豪坦言進劇校前，家裡窮得連荷包蛋都沒讓他吃過。朱爸爸是撤退來台的退伍軍人，平日陪著唱戲的妻子四處跑，買菜做飯洗衣服，空閒時就去市場擺攤，從制服賣到捕蟑螂板，仍無法負荷岳父岳母賭博造成的入不敷出，「所以我爸當時一聽到陸軍開了國劇訓練班，全公費招生，立刻就把我跟姊姊送去台北報考了。」

★血淚交織的童年

那個國劇訓練班，正是後來的「陸光劇校」。九歲的朱陸豪考上了，落榜的姊姊則被送到陸光豫劇隊當學徒，後也成了知名女角。只是，愛看武俠電影的小朱陸豪，彼時對京劇毫無頭緒，僅僅幻想自己未來能像個大俠飛簷走壁。「結果進去第一天，我就嚇到了。」

入校的第一個早晨，老師們就要朱陸豪一幫孩子們在牆邊倒立，他使勁兒甩著雙腿也甩不上去，好不容易上去了，撐個兩、三秒就不行，一摔下，後方藤條就抽過來，「每個孩子都做到滿臉汗水、淚水，哭著要回家。」下午，再一個個抓到長條桌上壓腿鬆筋，「前面第一個同學痛到在哭，他哭我也哭，大家都嚇壞了。」

練得不好，打；練得好，也打。表演時旋子沒做好，一下台，老師抓著藤條、木板就一頓揍，脫下衣來，背部都滲血。好不容易捱到過年回家一趟，洗澡時，媽媽撫著朱陸豪背上的瘀青問：「疼嗎？」背對母親，朱陸豪仍是倔強地回：「不疼。」回憶當時，母子無語，卻滿腔是酸勁。

在當年，因劇校吃住、學費全是公家出，若放棄不練得賠給國家15萬元新台幣(約5439美元)，「我們家裡1萬元都拿不出來，所以我一直很認命，不想讓他們擔心。」

他回憶進劇校十年，父母親只來看過自己一次。「我永遠記得那一天，我媽媽那時候好漂亮，穿一個淺綠色的旗袍 ，手上拎著個透明塑膠袋，裡面放兩顆五爪蘋果 。」五、六〇年代，進口的五爪蘋果非常貴，朱陸豪耳邊聽著父親要老師「儘管打，我家孩子打死不償命。」剛聽這話時，眼淚還在打轉，但看到蘋果，又開心地縮回去了。

那兩顆蘋果，朱陸豪沒吃，想家時，就捧起來聞，最後放成了蘋果乾。