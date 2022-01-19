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林依晨家人搶當保母 新書暗藏二胎夢

記者杜沛學／綜合報導
林依晨生女滿三個月，出關宣傳新書。（記者李政龍／攝影）
林依晨生女滿三個月，出關宣傳新書。（記者李政龍／攝影）

台灣女星林依晨出道20年出書剖析自我，日前出席記者會，曝光「做自己，為什麼要說抱歉？」的英文書名「To Be or not to Be yourself」是老公林于超幫忙想的，此外，老公還幫她寫作者介紹，其中最後一句寫道：「目前相一夫，教一子，以後就不知道了。」暗藏夫妻倆想生第二胎？林依晨笑說：「未來的事很難說，人生太多未知，不要先設定好。」

女兒「小小林」已滿三個月，但林依晨坐完月子後，老公就又回美國工作，有兩個月沒見到小孩，林依晨說老公這次隔離完再見女兒就是「3個禮拜跟3個月的差別」，身邊雖然沒有老公當神隊友，但林依晨認為自己的狀況在疫情之下已經算很好：「沒什麼好抱怨的，都要珍惜。」且還有很多人能當她的隊友，包括公婆、媽媽、弟弟，她甚至能洗一個多小時的澡放鬆，公公就「正襟危坐抱著小孩」。

照顧新生兒睡眠不足，林依晨長嘆一聲：「唉！」自招現在黑眼圈要用粉底液，但過去拍戲就已習慣分段式睡眠，「現在處於那個狀態的延伸版。」不過提到女兒還是有女萬事足，笑說如果現在女兒有覺得不滿意的地方，還會發出：「哎呀！」的聲音。

林依晨寫書時正懷孕，坦言剖析自己的內容會讓情緒很複雜，「感受不一定是正向的。」但都會跟腹中寶寶先「溝通」，讓她理解媽媽是在工作，記者會主持人黃子佼笑說：「妳的孩子很辛苦。」林依晨笑說：「畢竟人生就是累的。」

林依晨書中也分享自己過去的戀愛史，黃子佼驚訝這樣的內容可以給林于超看到嗎？林依晨笑說：「目前他還沒有特殊表示。」書中提到某任前男友竟然批判演員的工作：「你們演員都是在演一些風花雪月。」林依晨直呼當時很受傷，後來就跟對方「漸進式」分手；不過，老公從未對她講過這樣的話，完全支持她做喜歡的事。

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