林依晨家人搶當保母 新書暗藏二胎夢

林依晨生女滿三個月,出關宣傳新書。(記者李政龍/攝影)

台灣女星林依晨出道20年出書剖析自我,日前出席記者會,曝光「做自己,為什麼要說抱歉?」的英文書名「To Be or not to Be yourself」是老公林于超幫忙想的,此外,老公還幫她寫作者介紹,其中最後一句寫道:「目前相一夫,教一子,以後就不知道了。」暗藏夫妻倆想生第二胎?林依晨笑說:「未來的事很難說,人生太多未知,不要先設定好。」

女兒「小小林」已滿三個月,但林依晨坐完月子後,老公就又回美國工作,有兩個月沒見到小孩,林依晨說老公這次隔離完再見女兒就是「3個禮拜跟3個月的差別」,身邊雖然沒有老公當神隊友,但林依晨認為自己的狀況在疫情 之下已經算很好:「沒什麼好抱怨的,都要珍惜。」且還有很多人能當她的隊友,包括公婆、媽媽、弟弟,她甚至能洗一個多小時的澡放鬆,公公就「正襟危坐抱著小孩」。

照顧新生兒睡眠不足,林依晨長嘆一聲:「唉!」自招現在黑眼圈要用粉底液,但過去拍戲就已習慣分段式睡眠,「現在處於那個狀態的延伸版。」不過提到女兒還是有女萬事足,笑說如果現在女兒有覺得不滿意的地方,還會發出:「哎呀!」的聲音。

林依晨寫書時正懷孕,坦言剖析自己的內容會讓情緒很複雜,「感受不一定是正向的。」但都會跟腹中寶寶先「溝通」,讓她理解媽媽是在工作,記者會主持人黃子佼笑說:「妳的孩子很辛苦。」林依晨笑說:「畢竟人生就是累的。」

林依晨書中也分享自己過去的戀愛史,黃子佼驚訝這樣的內容可以給林于超看到嗎?林依晨笑說:「目前他還沒有特殊表示。」書中提到某任前男友竟然批判演員的工作:「你們演員都是在演一些風花雪月。」林依晨直呼當時很受傷,後來就跟對方「漸進式」分手;不過,老公從未對她講過這樣的話,完全支持她做喜歡的事。