4年前性愛片流出 葉璦菱的兒子認了：是前女友

​ØZI與謝和弦​前妻Keanna（戴一軒）的紛爭未解，又傳出48秒浴室性愛片外流。（取材自Instagram）

葉璦菱的兒子、台灣創作歌手ØZI與謝和弦前妻Keanna（戴一軒）之間的紛爭未解，沒想到又傳出48秒浴室性愛片外流，影片在Dcard引起熱議，對此ØZI的經紀人表示ØZI有看到影片，女方是之前的女友，很擔心對方的情緒，經紀人說：「影片怎麼會外流真的也不知道，因為影片不在我們這邊，ØZI心情有受到影響，但我們都是比較擔心對方的部分。」

Keanna(戴一軒)是謝和弦前妻。（取材自Instagram）

ØZI在自拍影片中染著紅髮，喘息聲中喊女友「Baby」，隨後從女方手中接過手機 繼續錄影，總長約48秒。而ØZI在影片中沒有刺青，據悉拍攝時間是在4年前。

謝和弦前妻Keanna日前發文標註ØZI，雙方關係啟人疑竇，事後她改口稱是誤會，還搬出好友解釋，之前突然發文自爆跟ØZI「曾經有關係、現在沒關係」，態度反反覆覆，她說：「我是砲友暈船嗎？為什麼他一句話都沒有出來說？這些問題他本人非常清楚。」貌似不滿ØZI的處理方式。

Keanna說，「因為那篇文除了我失誤發出，是我們之間的私事，我並沒有傷害任何人。」不過因為ØZI遲遲不表態，讓她對自己堅持保護ØZI而做的澄清舉動相當心寒。

對此，ØZI經紀人表示：「因為KT的說法一直反反覆覆，我們真的不知道要針對她回些什麼。」